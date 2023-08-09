https://ria.ru/20230809/spros-1889151685.html

РЭЦ видит рост спроса на экспортную поддержку среди компаний

РЭЦ видит рост спроса на экспортную поддержку среди компаний - РИА Новости, 09.08.2023

РЭЦ видит рост спроса на экспортную поддержку среди компаний

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) видит рост спроса на экспортную поддержку среди компаний, сообщает центр. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:15

2023-08-09T19:15

2023-08-09T20:14

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

тульская область

россия

вероника никишина

тульская область

алексей дюмин

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) видит рост спроса на экспортную поддержку среди компаний, сообщает центр."Российский экспортный центр видит рост спроса на экспортную поддержку и стремится расширять механизмы выстраивания диалога с компаниями, чтобы максимально быстро реагировать на запросы бизнеса, в том числе в регионах", - сообщила на круглом столе на тему "Актуальные меры поддержки экспортно ориентированных предприятий ЦФО" генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Мы помогаем экспортно ориентированным компаниям, и эта помощь должна быть актуальной и поддерживать компании на всех этапах внешнеэкономической деятельности. Эта работа требует взаимодействия с регионами, и РЭЦ занимается этим в постоянном режиме, чтобы предприниматели могли получить весь спектр мер поддержки, вне зависимости от того в какой институт или субъект инфраструктуры поддержки они приходят", - сказала она.Экспортеры Тульской области активно пользуются мерами господдержки, которые предоставляет Российский экспортный центр, рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Больше всего тульскими экспортерами востребованы меры логистической поддержки, в том числе — компенсация расходов на транспортировку продукции. При этом мы видим, что исходя из экспортного потенциала региона, стоит активнее использовать и другие инструменты, которые предоставляет РЭЦ", — отметил он.По словам Солодова, это в том числе инструменты для экспортеров АПК и межотраслевые программы, поскольку Тульская область — это регион с традиционно развитым сельским хозяйством. Кроме того, он рассказал о других эффективных мерах поддержки РЭЦ, в том числе о компенсации на получение сертификатов, на НИОКР и омологацию продукции, о программе по организации участия в международных выставках и бизнес-миссиях на национальном стенде Made in Russia, размещении продукции АПК в демонстрационно-дегустационных павильонах РЭЦ за границей, а также о программе продвижения российских товаров на зарубежном рынке "Сделано в России".От имени Губернатора Тульской области Алексея Дюмина участников круглого стола приветствовал его первый заместитель — председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев. Он поблагодарил РЭЦ за организацию мероприятия в регионе."Тульская область и Российский экспортный центр — давние партнеры. Наш регион активно включается во многие инициативы РЭЦ. Региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) совместно с РЭЦ оказывает действующим и потенциальным экспортерам всестороннюю поддержку", — отметил Вячеслав Федорищев.На мероприятии, которое состоялось 9 августа 2023 года, присутствовали первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства области Вячеслав Федорищев, его заместитель Григорий Лаврухин, представители федеральных органов исполнительной власти, а также экспортеры и предприниматели.

https://ria.ru/20230807/kompensatsii-1888723494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, тульская область, россия, вероника никишина, алексей дюмин