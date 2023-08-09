https://ria.ru/20230809/spetsoperatsiya-1889169561.html

Спецоперация, 9 августа: Россия усилит войска на западных границах

Спецоперация, 9 августа: Россия усилит войска на западных границах - РИА Новости, 09.08.2023

Спецоперация, 9 августа: Россия усилит войска на западных границах

О планах России усилить группировку войск на Западе, попытке ВСУ атаковать Запорожскую АЭС и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T21:37

2023-08-09T21:37

2023-08-09T22:11

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей шойгу

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нато

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. О планах России усилить группировку войск на Западе, попытке ВСУ атаковать Запорожскую АЭС и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. Новые заявления ШойгуСоздание Ленинградского и Московского военных округов позволит России усилить группировки своих войск на западных границах, заявил на заседании коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу. Он также затронул тему военных поставок Украине со стороны НАТО и Евросоюза. По его словам, совокупный объем помощи киевскому режиму уже превысил 160 миллиардов долларов. С февраля прошлого года ВСУ получили сотни танков и более четырех тысяч бронемашин. Как отметил Шойгу, готовность Запада вкладывать в Украину значительные ресурсы создает риски дальнейшей эскалации конфликта. США, в свою очередь, повышают ставки, добиваясь поставок все более смертоносного вооружения."Вашингтон пошел на военное преступление, включив в пакет помощи Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы", — сказал министр.Он также сообщил, что поблизости от границ Союзного государства России и Белоруссии западные страны разместили группировку численностью порядка 360 тысяч военных при поддержке восьми тысяч единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолетов.При этом Польша планирует создать регулярное польско-украинское соединение для последующей оккупации Западной Украины, добавил глава ведомства.Ход операции Атаки Киева Минобороны сообщило о пресечении с помощью систем ПВО попытки Киева осуществить террористическую атаку беспилотниками над территорией Московской области. Пострадавших и разрушений нет, уточнили в ведомстве.Кроме того, украинские боевики пытались нанести удар по хранилищу отработанного ядерного топлива на Запорожской атомной электростанции, заявили в российских силовых структурах. Ранее в этот же день сообщалось, что ударный БПЛА противника удалось перехватить и посадить в Энергодаре. Аппарат двигался в направлении ЗАЭС. ВСУ обстреляли село Трудовое Токмакского района в Запорожской области. По предварительным данным, погибли четыре человека, двое получили ранения, сообщил представитель оперативных служб. Один человек погиб и четверо пострадали при украинском обстреле поселка Горьковский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Украинские войска выпустили по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району 27 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, при этом 16 из них — кассетные, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. При обстреле с позиций ВСУ Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель, уточнили в ведомстве.В России Ракетные войска стратегического назначения в этом году завершат перевооружение соединений на мобильный комплекс "Ярс", сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Пусковую установку мобильного комплекса "Ярс" и разгонный блок новейшего комплекса "Авангард" впервые продемонстрируют на форуме "Армия-2023", добавил он.

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https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

https://ria.ru/20230803/obschestvo-1887872316.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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