https://ria.ru/20230809/sotrudnichestvo-1889138652.html

В Германии работника бундесвера заподозрили в сотрудничестве с Россией

В Германии работника бундесвера заподозрили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 09.08.2023

В Германии работника бундесвера заподозрили в сотрудничестве с Россией

Федеральная прокуратура Германии заявила, что задержан сотрудник германского федерального ведомства по оснащению бундесвера, который подозревается в передаче... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:06

2023-08-09T18:06

2023-08-09T18:26

германия

россия

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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии заявила, что задержан сотрудник германского федерального ведомства по оснащению бундесвера, который подозревается в передаче информации российским спецслужбам.По данным ведомства, гражданин Германии Томас Х. задержан в среду в городе Кобленц по подозрению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Задержанный является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, подведомственного министерству обороны ФРГ."С мая 2023 года он по собственной инициативе несколько раз выходил на связь с генеральным консульством России в Бонне и посольством России в Берлине, предлагая сотрудничество. При этом он передал единожды в целях дальнейшей отправки российской разведке информацию, которую он получил в ходе своей профессиональной деятельности", - говорится в ордере на задержание, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Подозреваемый уже в среду предстанет перед следственным судьёй, который решит вопрос о предварительном заключении.

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германия, россия