https://ria.ru/20230809/sevastopol-1888995561.html

Губернатор Севастополя объяснил дым в бухте учениями

Губернатор Севастополя объяснил дым в бухте учениями - РИА Новости, 09.08.2023

Губернатор Севастополя объяснил дым в бухте учениями

Видимый в Севастопольской бухте дым связан с учениями по радиационной, химической и биологической защите флота, сообщил в своем телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:20

2023-08-09T10:20

2023-08-09T10:20

безопасность

севастополь

михаил развожаев

войска рхбз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Видимый в Севастопольской бухте дым связан с учениями по радиационной, химической и биологической защите флота, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ", - написал он.

https://ria.ru/20230801/ucheniya-1887684882.html

севастополь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, севастополь, михаил развожаев, войска рхбз