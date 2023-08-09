https://ria.ru/20230809/sevastopol-1888995561.html
Губернатор Севастополя объяснил дым в бухте учениями
Губернатор Севастополя объяснил дым в бухте учениями - РИА Новости, 09.08.2023
Губернатор Севастополя объяснил дым в бухте учениями
Видимый в Севастопольской бухте дым связан с учениями по радиационной, химической и биологической защите флота, сообщил в своем телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:20
2023-08-09T10:20
2023-08-09T10:20
безопасность
севастополь
михаил развожаев
войска рхбз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Видимый в Севастопольской бухте дым связан с учениями по радиационной, химической и биологической защите флота, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев. "Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ", - написал он.
https://ria.ru/20230801/ucheniya-1887684882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, войска рхбз
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Войска РХБЗ
Губернатор Севастополя объяснил дым в бухте учениями
Развожаев сообщил, что дым, видимый в Севастопольской бухте, вызван учениями по РХБЗ флота