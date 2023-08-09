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Спецпосланник ЕС по Сахелю заявила об эффекте от санкций против Нигера - РИА Новости, 09.08.2023
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14:53 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889083196.html
Спецпосланник ЕС по Сахелю заявила об эффекте от санкций против Нигера
Спецпосланник ЕС по Сахелю заявила об эффекте от санкций против Нигера - РИА Новости, 09.08.2023
Спецпосланник ЕС по Сахелю заявила об эффекте от санкций против Нигера
Спецпосланник Евросоюза по Сахелю Эмануэла дель Ре заявила в интервью итальянской газете la Repubblica, что санкции против Нигера, где произошел госпереворот,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:53
2023-08-09T14:53
нигер
переворот в нигере — 2023
евросоюз
в мире
мохамед базум
оон
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РИМ, 9 авг – РИА Новости. Спецпосланник Евросоюза по Сахелю Эмануэла дель Ре заявила в интервью итальянской газете la Repubblica, что санкции против Нигера, где произошел госпереворот, "начинают эффект" - в стране не хватает еды и медикаментов. "Санкции начинают эффект: не хватает лекарства, еды, электричество пропадает — даже больше, чем раньше. Если мы хотим, чтобы хунта ослабла, мы должны продолжать санкции", - заявила она. По ее словам, Евросоюз поддерживает курс Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по оказанию давления на новое военное руководство Нигера. Итальянский дипломат добавила, что региональная организация считает крайней мерой возможное военное вмешательство, "до которого дойти не должно". "Вопрос, по которому ведется много споров как в Евросоюзе, так и в ЭКОВАС, - это вопрос о легитимности любого вмешательства, абсолютная легитимность необходима для правильного и прозрачного ведения дел. Например, понадобится ли одобрение на вооруженное вмешательство от Совета безопасности ООН? Будет ли нужна только внутренняя легитимация? Поскольку есть просьба о поддержке у ЕС, мы очень внимательно относимся к процедурно-регуляторному вопросу", - сказала Дель Ре. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230809/oon-1888966825.html
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нигер, переворот в нигере — 2023, евросоюз, в мире, мохамед базум, оон
Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Евросоюз, В мире, Мохамед Базум, ООН
Спецпосланник ЕС по Сахелю заявила об эффекте от санкций против Нигера

Спецпосланник ЕС заявила об эффекте от санкций против Нигера из-за нехватки лекарств и еды

© AP Photo / Sam MednickСторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в Нигере
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в Нигере - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в Нигере. Архивное фото
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РИМ, 9 авг – РИА Новости. Спецпосланник Евросоюза по Сахелю Эмануэла дель Ре заявила в интервью итальянской газете la Repubblica, что санкции против Нигера, где произошел госпереворот, "начинают эффект" - в стране не хватает еды и медикаментов.
"Санкции начинают эффект: не хватает лекарства, еды, электричество пропадает — даже больше, чем раньше. Если мы хотим, чтобы хунта ослабла, мы должны продолжать санкции", - заявила она.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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Вчера, 02:29
По ее словам, Евросоюз поддерживает курс Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по оказанию давления на новое военное руководство Нигера. Итальянский дипломат добавила, что региональная организация считает крайней мерой возможное военное вмешательство, "до которого дойти не должно".
"Вопрос, по которому ведется много споров как в Евросоюзе, так и в ЭКОВАС, - это вопрос о легитимности любого вмешательства, абсолютная легитимность необходима для правильного и прозрачного ведения дел. Например, понадобится ли одобрение на вооруженное вмешательство от Совета безопасности ООН? Будет ли нужна только внутренняя легитимация? Поскольку есть просьба о поддержке у ЕС, мы очень внимательно относимся к процедурно-регуляторному вопросу", - сказала Дель Ре.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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НигерПереворот в Нигере — 2023ЕвросоюзВ миреМохамед БазумООН
 
 
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