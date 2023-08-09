https://ria.ru/20230809/rudenya-1889070719.html
Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона
Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона - РИА Новости, 09.08.2023
Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона
Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, обсуждались вопросы развития региона. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:09
2023-08-09T14:09
2023-08-09T18:18
россия
владимир путин
игорь руденя
политика
тверская область
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, обсуждались вопросы развития региона. На встрече затрагивались самые разные темы - от помощи семьям участников спецоперации, развитии медицины, до газификации. Путин отметил, что с газификацией муниципальных округов региона будет "другая экономика".
https://ria.ru/20230624/tver-1880166246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, игорь руденя, политика, тверская область
Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Политика, Тверская область
Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона
Кремль: Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Руденей
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, обсуждались вопросы развития региона.
На встрече затрагивались самые разные темы - от помощи семьям участников спецоперации, развитии медицины, до газификации.
Путин отметил, что с газификацией муниципальных округов региона будет "другая экономика".
Тверская область полностью поддерживает президента России, заявил Руденя