https://ria.ru/20230809/rudenya-1889070719.html

Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона

Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона - РИА Новости, 09.08.2023

Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона

Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, обсуждались вопросы развития региона. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:09

2023-08-09T14:09

2023-08-09T18:18

россия

владимир путин

игорь руденя

политика

тверская область

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, обсуждались вопросы развития региона. На встрече затрагивались самые разные темы - от помощи семьям участников спецоперации, развитии медицины, до газификации. Путин отметил, что с газификацией муниципальных округов региона будет "другая экономика".

https://ria.ru/20230624/tver-1880166246.html

россия

тверская область

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, игорь руденя, политика, тверская область