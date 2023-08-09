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Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона - РИА Новости, 09.08.2023
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14:09 09.08.2023 (обновлено: 18:18 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/rudenya-1889070719.html
Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона
Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона - РИА Новости, 09.08.2023
Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона
Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, обсуждались вопросы развития региона. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:09
2023-08-09T18:18
россия
владимир путин
игорь руденя
политика
тверская область
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, обсуждались вопросы развития региона. На встрече затрагивались самые разные темы - от помощи семьям участников спецоперации, развитии медицины, до газификации. Путин отметил, что с газификацией муниципальных округов региона будет "другая экономика".
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россия, владимир путин, игорь руденя, политика, тверская область
Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя, Политика, Тверская область
Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона

Кремль: Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Руденей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, обсуждались вопросы развития региона.
На встрече затрагивались самые разные темы - от помощи семьям участников спецоперации, развитии медицины, до газификации.
Путин отметил, что с газификацией муниципальных округов региона будет "другая экономика".
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Тверская область полностью поддерживает президента России, заявил Руденя
24 июня, 12:56
 
РоссияВладимир ПутинИгорь РуденяПолитикаТверская область
 
 
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