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Роскомнадзор рассказал о схемах наживы с использованием данных граждан - РИА Новости, 09.08.2023
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06:13 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/roskomnadzor-1888974360.html
Роскомнадзор рассказал о схемах наживы с использованием данных граждан
Роскомнадзор рассказал о схемах наживы с использованием данных граждан - РИА Новости, 09.08.2023
Роскомнадзор рассказал о схемах наживы с использованием данных граждан
Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал в интервью РИА Новости о некоторых причинах обращения в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде: на... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T06:13
2023-08-09T06:13
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал в интервью РИА Новости о некоторых причинах обращения в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде: на одного из пострадавших зарегистрировали юрлицо, украв его электронную подпись, а паспортные данные другой жертвы использовали для организации незаконной продажи алкоголя. "Сейчас у нас есть обращение, когда от имени человека запустили электронную подпись, зарегистрировали юрлицо, а он узнал об этом, когда налоговая привлекла его к ответственности за то, что он неправильно это сделал. Теперь в Центре помогают восстановить его права", - рассказал Вагнер. Другой пример, по его словам, "еще печальней". "Обратилась женщина с тем, что ей начали поступать исполнительные листы о том, что она не платит штрафы за то, что она якобы занималась незаконной дистанционной продажей алкогольной продукции. Выяснилось, что, действительно, ряд исполнительных производств открыт, ее счета опустошены практически. Дошло до того даже, что ее арестовывали", - сообщил замглавы ведомства. "Почему так получилось? У женщины была очень трудная жизненная ситуация, и она выкладывала в открытый доступ свои персональные данные для сбора средств на лечение ребенка. Таким образом мошенники получили доступ к ее данным и зарегистрировали большое количество доменных имен, на которых, собственно, развернули незаконную деятельность", - заключил Вагнер.
https://ria.ru/20230809/gosuslugi-1888973285.html
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор рассказал о схемах наживы с использованием данных граждан

Замглавы Роскомнадзора Вагнер: украв электронную подпись, можно зарегистрировать юрлицо

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер рассказал в интервью РИА Новости о некоторых причинах обращения в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде: на одного из пострадавших зарегистрировали юрлицо, украв его электронную подпись, а паспортные данные другой жертвы использовали для организации незаконной продажи алкоголя.
"Сейчас у нас есть обращение, когда от имени человека запустили электронную подпись, зарегистрировали юрлицо, а он узнал об этом, когда налоговая привлекла его к ответственности за то, что он неправильно это сделал. Теперь в Центре помогают восстановить его права", - рассказал Вагнер.
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Другой пример, по его словам, "еще печальней".
"Обратилась женщина с тем, что ей начали поступать исполнительные листы о том, что она не платит штрафы за то, что она якобы занималась незаконной дистанционной продажей алкогольной продукции. Выяснилось, что, действительно, ряд исполнительных производств открыт, ее счета опустошены практически. Дошло до того даже, что ее арестовывали", - сообщил замглавы ведомства.
"Почему так получилось? У женщины была очень трудная жизненная ситуация, и она выкладывала в открытый доступ свои персональные данные для сбора средств на лечение ребенка. Таким образом мошенники получили доступ к ее данным и зарегистрировали большое количество доменных имен, на которых, собственно, развернули незаконную деятельность", - заключил Вагнер.
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ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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