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Специалисты "Мосгаза" ремонтируют котельные и детсады в Донецке - РИА Новости, 09.08.2023
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15:28 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/remont-1889094450.html
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют котельные и детсады в Донецке
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют котельные и детсады в Донецке - РИА Новости, 09.08.2023
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют котельные и детсады в Донецке
Московское акционерное общество "Мосгаз" в этом сезоне отремонтирует в Донецке системы газоснабжения, котельные, два детсада и несколько тысяч окон, сообщил РИА РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:28
2023-08-09T15:28
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Московское акционерное общество "Мосгаз" в этом сезоне отремонтирует в Донецке системы газоснабжения, котельные, два детсада и несколько тысяч окон, сообщил РИА Новости начальник отдела технического надзора компании Андрей Гапонов. По его словам, коммунальное хозяйство Донецка даже без поправок на боевые действия и обстрелы находилось в предаварийном состоянии и при украинской власти не ремонтировалось. "Не только газовое хозяйство, а в общем и целом - это все предаварийное состояние. Которое не ремонтировалось многие годы. Для примера: ремонтируем школу - в ней стоят электрические автоматы 1964 года. То есть никто не ремонтировал ни в 90-все, ни позже. Все очень старое, никто это никак не ремонтировал", - рассказал Гапонов агентству. В Донецке "Мосгаз" работает не только по своему профилю, ремонтируя системы газоснабжения - приходится заниматься и теплотрассами, и котельными, и заменой окон, поврежденных обстрелами. "Мы меняем окна. Первоначальный план у нас был, по просьбе города Донецка, 2943 окна. А на данный момент мы перевыполнили эту норму плана, уже 4800 окон уже установлено", - рассказал Гапонов. Также компания ремонтирует два детских садика, работы почти закончены. Кроме этого, восстановлены четыре мемориальных комплекса - один в центре города с круглогодичным Вечным огнем и три в селах в пригородах Донецка. "Там не вечный огонь, там огни памяти, которые горят на время проведения мероприятий. Они запитаны от баллонов. Восстановили обелиски, положили гранит, дорожки из асфальта сделали. Покрасили (красные) звезды", - рассказал Гапонов. Важная часть работы - ремонт котельных. По словам специалиста, сейчас ни в одной котельной Донецка нет резервных котлов, хотя их соотношение к работающим должно быть 1 к 1. "Сейчас на территории Донецка нет ни одной котельной, чтобы были какие-то резервы. Работает один-единственный, который есть. Если он ломается, то все - тепла не будет", - обрисовал он ситуацию. "Мосгаз" поменяет в Донецке 26 котлов и 10 баков, также уже поставлено в город четыре блочно-модульных котельных. "Приезжает цельная конструкция, ставится. То есть она может оперативно двигаться в разных направлениях. Ставится у одного адреса, а если где-то что-то повредилось, то мы можем ее же переставить на другой объект. Достаточно удобно", - рассказал он. Наконец, за сезон "Мосгаз" поменяет в Донецке 31,5 км трубопроводов - сейчас уже заменено почти 20 км. "Это все в работе. Это гигантские деньги, это все дорого, но без этого город просто не будет функционировать", - рассказал Гапонов. По его словам, всего в Донецке сейчас работает свыше 570 сотрудников "Мосгаза". "Газовщики в Москве делают только системы газового хозяйства - строительство новых газопроводов, ремонт, эксплуатация. Здесь уже мы делаем все виды работ. Московские газовщики могут все, как оказалось. Все умеют, все знают", - отметил он.
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мосгаз, москва, донецк, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосгаз, Москва, Донецк, ЖКХ

Специалисты "Мосгаза" ремонтируют котельные и детсады в Донецке

© Фото : АО "Мосгаз"Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
Специалисты Мосгаза ремонтируют детский сад в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : АО "Мосгаз"
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Московское акционерное общество "Мосгаз" в этом сезоне отремонтирует в Донецке системы газоснабжения, котельные, два детсада и несколько тысяч окон, сообщил РИА Новости начальник отдела технического надзора компании Андрей Гапонов.
По его словам, коммунальное хозяйство Донецка даже без поправок на боевые действия и обстрелы находилось в предаварийном состоянии и при украинской власти не ремонтировалось.
«
"Не только газовое хозяйство, а в общем и целом - это все предаварийное состояние. Которое не ремонтировалось многие годы. Для примера: ремонтируем школу - в ней стоят электрические автоматы 1964 года. То есть никто не ремонтировал ни в 90-все, ни позже. Все очень старое, никто это никак не ремонтировал", - рассказал Гапонов агентству.
© Фото : АО "Мосгаз"Специалисты "Мосгаза" ремонтируют теплотрассу в Донецке
Специалисты Мосгаза ремонтируют теплотрассу в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : АО "Мосгаз"
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют теплотрассу в Донецке
В Донецке "Мосгаз" работает не только по своему профилю, ремонтируя системы газоснабжения - приходится заниматься и теплотрассами, и котельными, и заменой окон, поврежденных обстрелами.
«
"Мы меняем окна. Первоначальный план у нас был, по просьбе города Донецка, 2943 окна. А на данный момент мы перевыполнили эту норму плана, уже 4800 окон уже установлено", - рассказал Гапонов.
Также компания ремонтирует два детских садика, работы почти закончены.
© Фото : АО "Мосгаз"Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
Специалисты Мосгаза ремонтируют детский сад в Донецке
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
1 из 2
© Фото : АО "Мосгаз"Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
Специалисты Мосгаза ремонтируют детский сад в Донецке
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
2 из 2
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
1 из 2
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
2 из 2
Кроме этого, восстановлены четыре мемориальных комплекса - один в центре города с круглогодичным Вечным огнем и три в селах в пригородах Донецка.
«
"Там не вечный огонь, там огни памяти, которые горят на время проведения мероприятий. Они запитаны от баллонов. Восстановили обелиски, положили гранит, дорожки из асфальта сделали. Покрасили (красные) звезды", - рассказал Гапонов.
Важная часть работы - ремонт котельных. По словам специалиста, сейчас ни в одной котельной Донецка нет резервных котлов, хотя их соотношение к работающим должно быть 1 к 1.
© Фото : АО "Мосгаз"Специалисты "Мосгаза" ремонтируют теплотрассу в Донецке
Специалисты Мосгаза ремонтируют теплотрассу в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : АО "Мосгаз"
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют теплотрассу в Донецке
«
"Сейчас на территории Донецка нет ни одной котельной, чтобы были какие-то резервы. Работает один-единственный, который есть. Если он ломается, то все - тепла не будет", - обрисовал он ситуацию.
"Мосгаз" поменяет в Донецке 26 котлов и 10 баков, также уже поставлено в город четыре блочно-модульных котельных. "Приезжает цельная конструкция, ставится. То есть она может оперативно двигаться в разных направлениях. Ставится у одного адреса, а если где-то что-то повредилось, то мы можем ее же переставить на другой объект. Достаточно удобно", - рассказал он.
Наконец, за сезон "Мосгаз" поменяет в Донецке 31,5 км трубопроводов - сейчас уже заменено почти 20 км.
"Это все в работе. Это гигантские деньги, это все дорого, но без этого город просто не будет функционировать", - рассказал Гапонов.
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По его словам, всего в Донецке сейчас работает свыше 570 сотрудников "Мосгаза".
"Газовщики в Москве делают только системы газового хозяйства - строительство новых газопроводов, ремонт, эксплуатация. Здесь уже мы делаем все виды работ. Московские газовщики могут все, как оказалось. Все умеют, все знают", - отметил он.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосгазМоскваДонецкЖКХ
 
 
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