Специалисты "Мосгаза" ремонтируют котельные и детсады в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Московское акционерное общество "Мосгаз" в этом сезоне отремонтирует в Донецке системы газоснабжения, котельные, два детсада и несколько тысяч окон, сообщил РИА Новости начальник отдела технического надзора компании Андрей Гапонов.
По его словам, коммунальное хозяйство Донецка даже без поправок на боевые действия и обстрелы находилось в предаварийном состоянии и при украинской власти не ремонтировалось.
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"Не только газовое хозяйство, а в общем и целом - это все предаварийное состояние. Которое не ремонтировалось многие годы. Для примера: ремонтируем школу - в ней стоят электрические автоматы 1964 года. То есть никто не ремонтировал ни в 90-все, ни позже. Все очень старое, никто это никак не ремонтировал", - рассказал Гапонов агентству.
© Фото : АО "Мосгаз"Специалисты "Мосгаза" ремонтируют теплотрассу в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют теплотрассу в Донецке
В Донецке "Мосгаз" работает не только по своему профилю, ремонтируя системы газоснабжения - приходится заниматься и теплотрассами, и котельными, и заменой окон, поврежденных обстрелами.
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"Мы меняем окна. Первоначальный план у нас был, по просьбе города Донецка, 2943 окна. А на данный момент мы перевыполнили эту норму плана, уже 4800 окон уже установлено", - рассказал Гапонов.
Также компания ремонтирует два детских садика, работы почти закончены.
© Фото : АО "Мосгаз"Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
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© Фото : АО "Мосгаз"Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
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Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
1 из 2
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют детский сад в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
2 из 2
Кроме этого, восстановлены четыре мемориальных комплекса - один в центре города с круглогодичным Вечным огнем и три в селах в пригородах Донецка.
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"Там не вечный огонь, там огни памяти, которые горят на время проведения мероприятий. Они запитаны от баллонов. Восстановили обелиски, положили гранит, дорожки из асфальта сделали. Покрасили (красные) звезды", - рассказал Гапонов.
Важная часть работы - ремонт котельных. По словам специалиста, сейчас ни в одной котельной Донецка нет резервных котлов, хотя их соотношение к работающим должно быть 1 к 1.
© Фото : АО "Мосгаз"Специалисты "Мосгаза" ремонтируют теплотрассу в Донецке
© Фото : АО "Мосгаз"
Специалисты "Мосгаза" ремонтируют теплотрассу в Донецке
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"Сейчас на территории Донецка нет ни одной котельной, чтобы были какие-то резервы. Работает один-единственный, который есть. Если он ломается, то все - тепла не будет", - обрисовал он ситуацию.
"Мосгаз" поменяет в Донецке 26 котлов и 10 баков, также уже поставлено в город четыре блочно-модульных котельных. "Приезжает цельная конструкция, ставится. То есть она может оперативно двигаться в разных направлениях. Ставится у одного адреса, а если где-то что-то повредилось, то мы можем ее же переставить на другой объект. Достаточно удобно", - рассказал он.
Наконец, за сезон "Мосгаз" поменяет в Донецке 31,5 км трубопроводов - сейчас уже заменено почти 20 км.
"Это все в работе. Это гигантские деньги, это все дорого, но без этого город просто не будет функционировать", - рассказал Гапонов.
По его словам, всего в Донецке сейчас работает свыше 570 сотрудников "Мосгаза".
"Газовщики в Москве делают только системы газового хозяйства - строительство новых газопроводов, ремонт, эксплуатация. Здесь уже мы делаем все виды работ. Московские газовщики могут все, как оказалось. Все умеют, все знают", - отметил он.