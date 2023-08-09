https://ria.ru/20230809/rebenok-1889109212.html
Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале
Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 09.08.2023
Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале
Врачи оказали необходимую помощь ребенку, госпитализированному после взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале, и отпустили домой, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:59
2023-08-09T15:59
2023-08-09T15:59
россия
махачкала
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Врачи оказали необходимую помощь ребенку, госпитализированному после взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале, и отпустили домой, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова. Бытовой газ взорвался в среду в квартире на верхнем этаже в пятиэтажке по улице Айвазовского в Махачкале. По данным минздрава республики, в результате происшествия ребенок трех лет, получивший черепно-мозговую травму (сотрясение мозга) и ранение глаза, был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу. Еще семерым взрослым помощь оказали амбулаторно. "Ребенок после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой", – сказала Агмадова. По предварительным данным, взрыв в квартире произошел из-за утечки газа. По данному факту следственное управление СК РФ и прокуратура республики проводят проверки.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889002762.html
россия
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, махачкала, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Махачкала, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале
Госпитализированного после взрыва газа в доме в Махачкале ребенка отпустили домой
МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Врачи оказали необходимую помощь ребенку, госпитализированному после взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале, и отпустили домой, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова.
Бытовой газ взорвался в среду в квартире на верхнем этаже в пятиэтажке по улице Айвазовского в Махачкале. По данным минздрава республики, в результате происшествия ребенок трех лет, получивший черепно-мозговую травму (сотрясение мозга) и ранение глаза, был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу. Еще семерым взрослым помощь оказали амбулаторно.
"Ребенок после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой", – сказала Агмадова.
По предварительным данным, взрыв в квартире произошел из-за утечки газа. По данному факту следственное управление СК РФ
и прокуратура республики проводят проверки.
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ