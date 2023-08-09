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Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 09.08.2023
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15:59 09.08.2023
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Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале
Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 09.08.2023
Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале
Врачи оказали необходимую помощь ребенку, госпитализированному после взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале, и отпустили домой, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:59
2023-08-09T15:59
россия
махачкала
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Врачи оказали необходимую помощь ребенку, госпитализированному после взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале, и отпустили домой, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова. Бытовой газ взорвался в среду в квартире на верхнем этаже в пятиэтажке по улице Айвазовского в Махачкале. По данным минздрава республики, в результате происшествия ребенок трех лет, получивший черепно-мозговую травму (сотрясение мозга) и ранение глаза, был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу. Еще семерым взрослым помощь оказали амбулаторно. "Ребенок после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой", – сказала Агмадова. По предварительным данным, взрыв в квартире произошел из-за утечки газа. По данному факту следственное управление СК РФ и прокуратура республики проводят проверки.
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россия
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россия, махачкала, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Махачкала, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале

Госпитализированного после взрыва газа в доме в Махачкале ребенка отпустили домой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Врачи оказали необходимую помощь ребенку, госпитализированному после взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале, и отпустили домой, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова.
Бытовой газ взорвался в среду в квартире на верхнем этаже в пятиэтажке по улице Айвазовского в Махачкале. По данным минздрава республики, в результате происшествия ребенок трех лет, получивший черепно-мозговую травму (сотрясение мозга) и ранение глаза, был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу. Еще семерым взрослым помощь оказали амбулаторно.
"Ребенок после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой", – сказала Агмадова.
По предварительным данным, взрыв в квартире произошел из-за утечки газа. По данному факту следственное управление СК РФ и прокуратура республики проводят проверки.
Спасатели на месте взрыва в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ
Вчера, 10:56
 
РоссияМахачкалаПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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