https://ria.ru/20230809/rebenok-1889109212.html

Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале

Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 09.08.2023

Врачи отпустили домой ребенка, пострадавшего при взрыве в Махачкале

Врачи оказали необходимую помощь ребенку, госпитализированному после взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале, и отпустили домой, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:59

2023-08-09T15:59

2023-08-09T15:59

россия

махачкала

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 9 авг - РИА Новости. Врачи оказали необходимую помощь ребенку, госпитализированному после взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале, и отпустили домой, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы регионального минздрава Зарина Агмадова. Бытовой газ взорвался в среду в квартире на верхнем этаже в пятиэтажке по улице Айвазовского в Махачкале. По данным минздрава республики, в результате происшествия ребенок трех лет, получивший черепно-мозговую травму (сотрясение мозга) и ранение глаза, был госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу. Еще семерым взрослым помощь оказали амбулаторно. "Ребенок после оказания необходимой медицинской помощи отпущен домой", – сказала Агмадова. По предварительным данным, взрыв в квартире произошел из-за утечки газа. По данному факту следственное управление СК РФ и прокуратура республики проводят проверки.

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россия

махачкала

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, махачкала, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)