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Развожаев отменил закупку экспертизой Севастополя автомобилей Citroën - РИА Новости, 09.08.2023
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00:34 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/razvozhaev-1888962879.html
Развожаев отменил закупку экспертизой Севастополя автомобилей Citroën
Развожаев отменил закупку экспертизой Севастополя автомобилей Citroën - РИА Новости, 09.08.2023
Развожаев отменил закупку экспертизой Севастополя автомобилей Citroën
Закупка в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 миллионов рублей для ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" отменена, а... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T00:34
2023-08-09T00:34
авто
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Закупка в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 миллионов рублей для ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" отменена, а допустивших это решение уволят, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Президент России Владимир Путин 3 августа заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Он подчеркнул, что практика закупок иностранных машин для министерств и ведомств должна быть исключена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", а позже - и "Волгу". "Увидел сейчас в ряде телеграм-каналов информацию о том, что ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 млн рублей. Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен", - написал Развожаев в своем телеграмм-канале. Он отметил, что закупка отменена.
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авто, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, вячеслав володин
Авто, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Вячеслав Володин
Развожаев отменил закупку экспертизой Севастополя автомобилей Citroën

Развожаев отменил закупку экспертизой Севастополя автомобиля Citroën по стартовой цене

© РИА Новости / Василий Батанов | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
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Михаил Развожаев . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Закупка в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 миллионов рублей для ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" отменена, а допустивших это решение уволят, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Президент России Владимир Путин 3 августа заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Он подчеркнул, что практика закупок иностранных машин для министерств и ведомств должна быть исключена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", а позже - и "Волгу".
«
"Увидел сейчас в ряде телеграм-каналов информацию о том, что ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 млн рублей. Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен", - написал Развожаев в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что закупка отменена.
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АвтоСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВладимир ПутинВячеслав Володин
 
 
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