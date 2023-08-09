https://ria.ru/20230809/razvozhaev-1888962879.html

Развожаев отменил закупку экспертизой Севастополя автомобилей Citroën

Развожаев отменил закупку экспертизой Севастополя автомобилей Citroën - РИА Новости, 09.08.2023

Развожаев отменил закупку экспертизой Севастополя автомобилей Citroën

Закупка в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 миллионов рублей для ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" отменена, а... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T00:34

2023-08-09T00:34

2023-08-09T00:34

авто

севастополь

россия

михаил развожаев

владимир путин

вячеслав володин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Закупка в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 миллионов рублей для ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" отменена, а допустивших это решение уволят, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Президент России Владимир Путин 3 августа заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Он подчеркнул, что практика закупок иностранных машин для министерств и ведомств должна быть исключена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус", а позже - и "Волгу". "Увидел сейчас в ряде телеграм-каналов информацию о том, что ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 млн рублей. Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен", - написал Развожаев в своем телеграмм-канале. Он отметил, что закупка отменена.

https://ria.ru/20230726/artek-1886423066.html

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авто, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин, вячеслав володин