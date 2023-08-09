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В Приангарье детей бойцов СВО обеспечат бесплатным питанием в школах - РИА Новости, 09.08.2023
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Иркутская область
Иркутская область
 
15:47 09.08.2023
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В Приангарье детей бойцов СВО обеспечат бесплатным питанием в школах
В Приангарье детей бойцов СВО обеспечат бесплатным питанием в школах - РИА Новости, 09.08.2023
В Приангарье детей бойцов СВО обеспечат бесплатным питанием в школах
В новом учебном году в Иркутской области дети бойцов СВО продолжат получать бесплатное питание, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе прямой линии. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:47
2023-08-09T15:47
иркутская область
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 9 авг - РИА Новости. В новом учебном году в Иркутской области дети бойцов СВО продолжат получать бесплатное питание, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе прямой линии. В Иркутской области дети участников специальной военной операции внесены в перечень льготных категорий по обеспечению бесплатным питанием в школах. В этот перечень включены дети и мобилизованных, и контрактников, и добровольцев – всех военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, либо получивших увечье при выполнении задач в ходе СВО, либо погибших военнослужащих. Соцподдержка распространяется и на пасынков и падчериц участников СВО, обучающихся в школах. Мера установлена указом губернатора Игоря Кобзева в ноябре 2022 года. "Детям, которые в прошлом учебном году получали бесплатное питание, мера поддержки автоматически продлевается на весь следующий учебный год. Подавать дополнительные заявления родителям не нужно. Те, кто ранее не оформлял меру поддержки, уже могут писать заявления", - говорится в сообщении. Заявления принимаются в учреждениях социальной защиты по месту жительства или через МФЦ. В прошлом году питание получали 920 детей. Также бесплатное питание положено и несовершеннолетним студентам-очникам из числа детей участников СВО, обучающимся за счет средств бюджета Иркутской области.
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иркутская область, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Игорь Кобзев
В Приангарье детей бойцов СВО обеспечат бесплатным питанием в школах

Кобзев: детей бойцов СВО в Приангарье в новом учебном году обеспечат бесплатным питанием

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организация питания в школах. Архивное фото
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ИРКУТСК, 9 авг - РИА Новости. В новом учебном году в Иркутской области дети бойцов СВО продолжат получать бесплатное питание, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в ходе прямой линии.
В Иркутской области дети участников специальной военной операции внесены в перечень льготных категорий по обеспечению бесплатным питанием в школах. В этот перечень включены дети и мобилизованных, и контрактников, и добровольцев – всех военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, либо получивших увечье при выполнении задач в ходе СВО, либо погибших военнослужащих. Соцподдержка распространяется и на пасынков и падчериц участников СВО, обучающихся в школах. Мера установлена указом губернатора Игоря Кобзева в ноябре 2022 года.
«
"Детям, которые в прошлом учебном году получали бесплатное питание, мера поддержки автоматически продлевается на весь следующий учебный год. Подавать дополнительные заявления родителям не нужно. Те, кто ранее не оформлял меру поддержки, уже могут писать заявления", - говорится в сообщении.
Заявления принимаются в учреждениях социальной защиты по месту жительства или через МФЦ. В прошлом году питание получали 920 детей. Также бесплатное питание положено и несовершеннолетним студентам-очникам из числа детей участников СВО, обучающимся за счет средств бюджета Иркутской области.
 
Иркутская областьИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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