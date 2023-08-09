https://ria.ru/20230809/pozhar-1889101500.html

Пять человек спасли и 70 эвакуировали из горящей высотки в Красногорске

Пять человек спасли и 70 эвакуировали из горящей высотки в Красногорске - РИА Новости, 09.08.2023

Пять человек спасли и 70 эвакуировали из горящей высотки в Красногорске

Порядка 70 человек эвакуировали и еще пять спасли из горящего семнадцатиэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:40

2023-08-09T15:40

2023-08-09T15:42

происшествия

жилье

красногорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Порядка 70 человек эвакуировали и еще пять спасли из горящего семнадцатиэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 14.03 поступил сигнал о пожаре в квартире на 12 этаже 17-этажного дома на Подмосковном бульваре", - сказал собеседник агентства. По его словам, происходило горение личных вещей на площади шесть квадратных метров. "Спасено пять человек и эвакуировано 70", - добавил представитель ведомства.

https://ria.ru/20230808/pozhar-1888836871.html

красногорск

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происшествия, жилье, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)