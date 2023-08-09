Рейтинг@Mail.ru
Пять человек спасли и 70 эвакуировали из горящей высотки в Красногорске - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 09.08.2023 (обновлено: 15:42 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/pozhar-1889101500.html
Пять человек спасли и 70 эвакуировали из горящей высотки в Красногорске
Пять человек спасли и 70 эвакуировали из горящей высотки в Красногорске - РИА Новости, 09.08.2023
Пять человек спасли и 70 эвакуировали из горящей высотки в Красногорске
Порядка 70 человек эвакуировали и еще пять спасли из горящего семнадцатиэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:40
2023-08-09T15:42
происшествия
жилье
красногорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Порядка 70 человек эвакуировали и еще пять спасли из горящего семнадцатиэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В 14.03 поступил сигнал о пожаре в квартире на 12 этаже 17-этажного дома на Подмосковном бульваре", - сказал собеседник агентства. По его словам, происходило горение личных вещей на площади шесть квадратных метров. "Спасено пять человек и эвакуировано 70", - добавил представитель ведомства.
https://ria.ru/20230808/pozhar-1888836871.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, красногорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Красногорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пять человек спасли и 70 эвакуировали из горящей высотки в Красногорске

МЧС: пять человек спасли и 70 эвакуировали из горящего жилого дома в Красногорске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСкорая медицинская помощь
Скорая медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Скорая медицинская помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Порядка 70 человек эвакуировали и еще пять спасли из горящего семнадцатиэтажного жилого дома в подмосковном Красногорске, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 14.03 поступил сигнал о пожаре в квартире на 12 этаже 17-этажного дома на Подмосковном бульваре", - сказал собеседник агентства.
По его словам, происходило горение личных вещей на площади шесть квадратных метров.
"Спасено пять человек и эвакуировано 70", - добавил представитель ведомства.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в здании по производству акриловых ванн под Владимиром - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Пожар на производстве акриловых ванн во Владимирской области локализовали
8 августа, 13:19
 
ПроисшествияЖильеКрасногорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала