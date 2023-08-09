https://ria.ru/20230809/pozhar-1889074032.html

В Курчатове Курской области загорелся дом

В Курчатове Курской области загорелся дом - РИА Новости, 09.08.2023

В Курчатове Курской области загорелся дом

Пятиэтажный дом, который находится по соседству от ещё одной пятиэтажки, где был пожар на крыше, загорелся в Курчатове Курской области, сообщило региональное ГУ РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:19

2023-08-09T14:19

2023-08-09T14:19

происшествия

курчатов

курская область

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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Пятиэтажный дом, который находится по соседству от ещё одной пятиэтажки, где был пожар на крыше, загорелся в Курчатове Курской области, сообщило региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. "В 13.40 поступило сообщение о загорании на кровле пятиэтажного жилого дома в Курчатове. К месту возгорания прибыли 3 подразделения. Происходит горение на площади 50 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили РИА Новости, что две пятиэтажки, в которых произошли пожары, находятся по соседству. Однако, на данный момент какую-либо взаимосвязь между возгораниями не установили. В среду произошел пожар на крыше пятиэтажного дома в Курчатове. Спасатели эвакуировали 13 человек и ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров.

https://ria.ru/20230807/pozhar-1888540977.html

курчатов

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происшествия, курчатов, курская область