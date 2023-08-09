https://ria.ru/20230809/pozhar-1889074032.html
В Курчатове Курской области загорелся дом
В Курчатове Курской области загорелся дом - РИА Новости, 09.08.2023
В Курчатове Курской области загорелся дом
Пятиэтажный дом, который находится по соседству от ещё одной пятиэтажки, где был пожар на крыше, загорелся в Курчатове Курской области, сообщило региональное ГУ РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:19
2023-08-09T14:19
2023-08-09T14:19
происшествия
курчатов
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:99:3173:1884_1920x0_80_0_0_de5401a590fee715e48a113b2761e3eb.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Пятиэтажный дом, который находится по соседству от ещё одной пятиэтажки, где был пожар на крыше, загорелся в Курчатове Курской области, сообщило региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. "В 13.40 поступило сообщение о загорании на кровле пятиэтажного жилого дома в Курчатове. К месту возгорания прибыли 3 подразделения. Происходит горение на площади 50 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили РИА Новости, что две пятиэтажки, в которых произошли пожары, находятся по соседству. Однако, на данный момент какую-либо взаимосвязь между возгораниями не установили. В среду произошел пожар на крыше пятиэтажного дома в Курчатове. Спасатели эвакуировали 13 человек и ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров.
https://ria.ru/20230807/pozhar-1888540977.html
курчатов
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курчатов, курская область
Происшествия, Курчатов, Курская область
В Курчатове Курской области загорелся дом
В Курчатове Курской области загорелась кровля пятиэтажного жилого дома