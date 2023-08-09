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В Курчатове Курской области загорелся дом - РИА Новости, 09.08.2023
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14:19 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/pozhar-1889074032.html
В Курчатове Курской области загорелся дом
В Курчатове Курской области загорелся дом - РИА Новости, 09.08.2023
В Курчатове Курской области загорелся дом
Пятиэтажный дом, который находится по соседству от ещё одной пятиэтажки, где был пожар на крыше, загорелся в Курчатове Курской области, сообщило региональное ГУ РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:19
2023-08-09T14:19
происшествия
курчатов
курская область
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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Пятиэтажный дом, который находится по соседству от ещё одной пятиэтажки, где был пожар на крыше, загорелся в Курчатове Курской области, сообщило региональное ГУ МЧС в Telegram-канале. "В 13.40 поступило сообщение о загорании на кровле пятиэтажного жилого дома в Курчатове. К месту возгорания прибыли 3 подразделения. Происходит горение на площади 50 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили РИА Новости, что две пятиэтажки, в которых произошли пожары, находятся по соседству. Однако, на данный момент какую-либо взаимосвязь между возгораниями не установили. В среду произошел пожар на крыше пятиэтажного дома в Курчатове. Спасатели эвакуировали 13 человек и ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров.
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происшествия, курчатов, курская область
Происшествия, Курчатов, Курская область
В Курчатове Курской области загорелся дом

В Курчатове Курской области загорелась кровля пятиэтажного жилого дома

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Пятиэтажный дом, который находится по соседству от ещё одной пятиэтажки, где был пожар на крыше, загорелся в Курчатове Курской области, сообщило региональное ГУ МЧС в Telegram-канале.
«
"В 13.40 поступило сообщение о загорании на кровле пятиэтажного жилого дома в Курчатове. К месту возгорания прибыли 3 подразделения. Происходит горение на площади 50 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили РИА Новости, что две пятиэтажки, в которых произошли пожары, находятся по соседству. Однако, на данный момент какую-либо взаимосвязь между возгораниями не установили.
В среду произошел пожар на крыше пятиэтажного дома в Курчатове. Спасатели эвакуировали 13 человек и ликвидировали возгорание на площади 60 квадратных метров.
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