https://ria.ru/20230809/postradavshie-1889030496.html
Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде
Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде
Оперативные службы докладывают о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде, трое из них в реанимации, всего в больницу доставлены 19 человек, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:18
2023-08-09T12:18
2023-08-09T13:27
происшествия
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оперативные службы докладывают о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде, трое из них в реанимации, всего в больницу доставлены 19 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь", - заявил Воробьев в своем официальном telegram-канале.Людей изо всех зданий и цехов Загорского оптико-механического завода для безопасности эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889032884.html
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Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий
Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий
2023-08-09T12:18
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происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде
Воробьев: службы доложили о 31 пострадавшем при взрыве на складе в Сергиевом Посаде