https://ria.ru/20230809/postradavshie-1889030496.html

Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде

Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

Воробьев сообщил о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде

Оперативные службы докладывают о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде, трое из них в реанимации, всего в больницу доставлены 19 человек, сообщил в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:18

2023-08-09T12:18

2023-08-09T13:27

происшествия

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оперативные службы докладывают о 31 пострадавшем при взрыве в Сергиевом Посаде, трое из них в реанимации, всего в больницу доставлены 19 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь", - заявил Воробьев в своем официальном telegram-канале.Людей изо всех зданий и цехов Загорского оптико-механического завода для безопасности эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889032884.html

московская область (подмосковье)

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Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий 2023-08-09T12:18 true PT0M06S

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происшествия, московская область (подмосковье), андрей воробьев, взрыв на складе в сергиевом посаде