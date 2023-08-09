Рейтинг@Mail.ru
В Сочи отменили концерт Ирины Понаровской - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:12 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/ponarovskaya-1889138410.html
В Сочи отменили концерт Ирины Понаровской
В Сочи отменили концерт Ирины Понаровской - РИА Новости, 09.08.2023
В Сочи отменили концерт Ирины Понаровской
Эстрадная и джазовая певица Ирина Понаровская сообщила в своем телеграм-канале о том, что ее концерт в Сочи, запланированный на 11 августа, отменен. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:12
2023-08-09T18:12
шоубиз
новости шоу-бизнеса
ирина понаровская
сочи
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889140667_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_d59884c6ff9b53d71e68e71c4c76e343.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Эстрадная и джазовая певица Ирина Понаровская сообщила в своем телеграм-канале о том, что ее концерт в Сочи, запланированный на 11 августа, отменен."Причина: невыполнение условий договора организатором этого концерта Константином Болстреном и его компанией", — написала артистка. Понаровская добавила, что чувствует себя прекрасно и готова выйти к слушателям, но из-за конфликта с организаторами, это оказалось невозможно. Переносить выступление на другую дату не стали. Организаторы концерт в Сочи ситуацию пока не прокомментировали. "Все купленные билеты в обязательном порядке будут возвращены!" — подытожила знаменитость. В комментариях поклонники написали, что новость их расстроила, а также что с нетерпением ждут Ирину Понаровскую в других городах.
https://ria.ru/20230725/lorak-1886195134.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889140667_371:0:2716:1759_1920x0_80_0_0_e8dc559b624d7c5e00121cf722d14576.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости шоу-бизнеса, ирина понаровская, сочи, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Ирина Понаровская, Сочи, Знаменитости
В Сочи отменили концерт Ирины Понаровской

В Сочи отменили концерт певицы Ирины Понаровской из-за конфликта с организаторами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Ирина Понаровская выступает на праздничном концерте "Наш Новый год" в Москве.
Певица Ирина Понаровская выступает на праздничном концерте Наш Новый год в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Эстрадная и джазовая певица Ирина Понаровская сообщила в своем телеграм-канале о том, что ее концерт в Сочи, запланированный на 11 августа, отменен.
«
"Причина: невыполнение условий договора организатором этого концерта Константином Болстреном и его компанией", — написала артистка.
Понаровская добавила, что чувствует себя прекрасно и готова выйти к слушателям, но из-за конфликта с организаторами, это оказалось невозможно. Переносить выступление на другую дату не стали.
Организаторы концерт в Сочи ситуацию пока не прокомментировали.
«
"Все купленные билеты в обязательном порядке будут возвращены!" — подытожила знаменитость.
В комментариях поклонники написали, что новость их расстроила, а также что с нетерпением ждут Ирину Понаровскую в других городах.
Певица Ани Лорак выступает на открытии международного музыкального фестиваля Жара - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
В Турции из-за украинцев отменили концерт Ани Лорак
25 июля, 16:47
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаИрина ПонаровскаяСочиЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала