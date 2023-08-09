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В Сочи отменили концерт Ирины Понаровской
В Сочи отменили концерт Ирины Понаровской - РИА Новости, 09.08.2023
В Сочи отменили концерт Ирины Понаровской
Эстрадная и джазовая певица Ирина Понаровская сообщила в своем телеграм-канале о том, что ее концерт в Сочи, запланированный на 11 августа, отменен. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:12
2023-08-09T18:12
2023-08-09T18:12
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Эстрадная и джазовая певица Ирина Понаровская сообщила в своем телеграм-канале о том, что ее концерт в Сочи, запланированный на 11 августа, отменен."Причина: невыполнение условий договора организатором этого концерта Константином Болстреном и его компанией", — написала артистка. Понаровская добавила, что чувствует себя прекрасно и готова выйти к слушателям, но из-за конфликта с организаторами, это оказалось невозможно. Переносить выступление на другую дату не стали. Организаторы концерт в Сочи ситуацию пока не прокомментировали. "Все купленные билеты в обязательном порядке будут возвращены!" — подытожила знаменитость. В комментариях поклонники написали, что новость их расстроила, а также что с нетерпением ждут Ирину Понаровскую в других городах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, ирина понаровская, сочи, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Ирина Понаровская, Сочи, Знаменитости
В Сочи отменили концерт Ирины Понаровской
В Сочи отменили концерт певицы Ирины Понаровской из-за конфликта с организаторами