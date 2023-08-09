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Путин предложил новый порядок информирования ООН о военном положении - РИА Новости, 09.08.2023
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10:14 09.08.2023 (обновлено: 10:43 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/polozhenie-1888994706.html
Путин предложил новый порядок информирования ООН о военном положении
Путин предложил новый порядок информирования ООН о военном положении - РИА Новости, 09.08.2023
Путин предложил новый порядок информирования ООН о военном положении
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных организаций о введении военного... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:14
2023-08-09T10:43
россия
оон
госдума рф
совет европы
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в том числе генсек Совета Европы не должен будет информироваться о его введении, документ размещен в думской базе.Проектом предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" и ФКЗ "О военном положении"."В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении - прим. ред.) слова "и информированию Генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию Генерального секретаря Совета Европы" исключить", - говорится в тексте законопроекта. Согласно тексту документа, закон предполагается к вступлению в силу со дня его официального опубликования.Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.
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россия, оон, госдума рф, совет европы, безопасность, владимир путин
Россия, ООН, Госдума РФ, Совет Европы, Безопасность, Владимир Путин
Путин предложил новый порядок информирования ООН о военном положении

Путин внес в Госдуму поправки об изменении порядка информирования ООН о военном положении

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в том числе генсек Совета Европы не должен будет информироваться о его введении, документ размещен в думской базе.
Проектом предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" и ФКЗ "О военном положении".
"В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении - прим. ред.) слова "и информированию Генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию Генерального секретаря Совета Европы" исключить", - говорится в тексте законопроекта. Согласно тексту документа, закон предполагается к вступлению в силу со дня его официального опубликования.
Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.
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РоссияООНГосдума РФСовет ЕвропыБезопасностьВладимир Путин
 
 
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