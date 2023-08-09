https://ria.ru/20230809/polozhenie-1888994706.html

Путин предложил новый порядок информирования ООН о военном положении

Путин предложил новый порядок информирования ООН о военном положении - РИА Новости, 09.08.2023

Путин предложил новый порядок информирования ООН о военном положении

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных организаций о введении военного... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:14

2023-08-09T10:14

2023-08-09T10:43

россия

оон

госдума рф

совет европы

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить порядок информирования международных организаций о введении военного положения в России, в том числе генсек Совета Европы не должен будет информироваться о его введении, документ размещен в думской базе.Проектом предлагается внести изменения в Федеральный конституционный закон "О чрезвычайном положении" и ФКЗ "О военном положении"."В пункте 1 (статьи 22 закона о военном положении - прим. ред.) слова "и информированию Генерального секретаря Совета Европы" исключить; в пункте 2 слова "и информированию Генерального секретаря Совета Европы" исключить", - говорится в тексте законопроекта. Согласно тексту документа, закон предполагается к вступлению в силу со дня его официального опубликования.Как отмечается в пояснительных материалах, в отношении России прекратила действие Конвенция о защите прав человека и основных свобод и ратифицированные протоколы к ней, в связи с чем необходимо внесение данных изменений.

https://ria.ru/20230613/polozhenie-1877852985.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, госдума рф, совет европы, безопасность, владимир путин