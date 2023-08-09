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СМИ: полицейским в Глазго стало плохо из-за банок, наполненных газом - РИА Новости, 09.08.2023
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22:01 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/politseyskie-1889172564.html
СМИ: полицейским в Глазго стало плохо из-за банок, наполненных газом
СМИ: полицейским в Глазго стало плохо из-за банок, наполненных газом - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: полицейским в Глазго стало плохо из-за банок, наполненных газом
Несколько полицейских и криминалист в шотландском Глазго почувствовали недомогание после прибытия на место, где было обнаружено потенциально опасное вещество,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T22:01
2023-08-09T22:01
глазго
шотландия
в мире
происшествия
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Несколько полицейских и криминалист в шотландском Глазго почувствовали недомогание после прибытия на место, где было обнаружено потенциально опасное вещество, сообщила в среду газета Times. "Семи полицейским и одному криминалисту стало плохо после обнаружения "потенциально опасных материалов" в одной из квартир в Глазго", - говорится в сообщении издания. Один из полицейских потерял сознание, всем пострадавшим была оказана помощь на месте, пишет газета. По словам источника в полиции, в квартире были найдены "банки, наполненные газом", сообщает Times. Отмечается, что правоохранители Шотландии не предоставили никаких деталей касательно инцидента, только подтвердив, что в квартире не было обнаружено никакого оружия или оборудования для изготовления взрывчатки и что ни один человек не был задержан. В понедельник около 100 жителей в шотландском Глазго были эвакуированы из своих домов после того, как в одном из зданий было обнаружено потенциально опасное вещество. На место были вызваны полиция и экстренные службы, а также такие спецподразделения, как саперная группа и команда по работе с опасными веществами. Полиция Шотландии разрешила жителям вернуться в свои дома только на следующий день, однако сообщила, что расследование продолжается, и предупредила об усиленном присутствии правоохранителей в районе инцидента.
https://ria.ru/20230415/poezd-1865593232.html
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глазго, шотландия, в мире, происшествия
Глазго, Шотландия, В мире, Происшествия
СМИ: полицейским в Глазго стало плохо из-за банок, наполненных газом

Times: в Глазго семи полицейским стало плохо после обнаружения банок с газом

© AP Photo / PA/Andrew MilliganАвтомобили полиции в Глазго
Автомобили полиции в Глазго - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / PA/Andrew Milligan
Автомобили полиции в Глазго. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Несколько полицейских и криминалист в шотландском Глазго почувствовали недомогание после прибытия на место, где было обнаружено потенциально опасное вещество, сообщила в среду газета Times.
"Семи полицейским и одному криминалисту стало плохо после обнаружения "потенциально опасных материалов" в одной из квартир в Глазго", - говорится в сообщении издания.
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Один из полицейских потерял сознание, всем пострадавшим была оказана помощь на месте, пишет газета.
По словам источника в полиции, в квартире были найдены "банки, наполненные газом", сообщает Times.
Отмечается, что правоохранители Шотландии не предоставили никаких деталей касательно инцидента, только подтвердив, что в квартире не было обнаружено никакого оружия или оборудования для изготовления взрывчатки и что ни один человек не был задержан.
В понедельник около 100 жителей в шотландском Глазго были эвакуированы из своих домов после того, как в одном из зданий было обнаружено потенциально опасное вещество. На место были вызваны полиция и экстренные службы, а также такие спецподразделения, как саперная группа и команда по работе с опасными веществами.
Полиция Шотландии разрешила жителям вернуться в свои дома только на следующий день, однако сообщила, что расследование продолжается, и предупредила об усиленном присутствии правоохранителей в районе инцидента.
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