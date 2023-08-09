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На Алтае организовали масштабные поиски 12-летней девочки - РИА Новости, 09.08.2023
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17:46 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/poiski-1889134440.html
На Алтае организовали масштабные поиски 12-летней девочки
На Алтае организовали масштабные поиски 12-летней девочки - РИА Новости, 09.08.2023
На Алтае организовали масштабные поиски 12-летней девочки
Масштабные поиски 12-летней девочки, пропавшей в таёжной местности, организовали в Алтайском крае, сообщил СУСК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:46
2023-08-09T17:46
происшествия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Масштабные поиски 12-летней девочки, пропавшей в таёжной местности, организовали в Алтайском крае, сообщил СУСК по региону в Telegram-канале. "Вечером 8 августа 2023 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней жительницы села Старый Тогул Тогульского района, пропавшей в таежной местности. По данным следствия, днем 8 августа девочка направилась на автомобиле с родственниками в село Верх-Коптелка Тогульского района. В определенный момент, прогуливаясь по окрестностям малонаселенного пункта, она потерялась из вида", - говорится в сообщении. Самостоятельные поиски родственников не принесли результата. Следователи СУСК по региону возбудили уголовное дело. "На территории населенного пункта и прилегающей таежной местности силами следователей и следователей-криминалистов Следственного комитета, полиции, МЧС, волонтёров и неравнодушных граждан организованы масштабные поисковые мероприятия. Приметы девочки: рост около 140 сантиметров, плотного телосложения, волос светлый, глаза зеленые. Была одета: бейсболка желтого цвета, футболка черного цвета с рисунком бело-розового цвета, черные брюки, черные кроссовки", - отмечают в СУСК. Прокуратура Алтайского края проводит проверку. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка причин и условий произошедшего, деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Контролируется ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
https://ria.ru/20230726/rebenok-1886298137.html
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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае организовали масштабные поиски 12-летней девочки

На Алтае организовали масштабные поиски 12-летней девочки, пропавшей в таежной местности

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Масштабные поиски 12-летней девочки, пропавшей в таёжной местности, организовали в Алтайском крае, сообщил СУСК по региону в Telegram-канале.
«
"Вечером 8 августа 2023 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней жительницы села Старый Тогул Тогульского района, пропавшей в таежной местности. По данным следствия, днем 8 августа девочка направилась на автомобиле с родственниками в село Верх-Коптелка Тогульского района. В определенный момент, прогуливаясь по окрестностям малонаселенного пункта, она потерялась из вида", - говорится в сообщении.
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Самостоятельные поиски родственников не принесли результата.
Следователи СУСК по региону возбудили уголовное дело.
«
"На территории населенного пункта и прилегающей таежной местности силами следователей и следователей-криминалистов Следственного комитета, полиции, МЧС, волонтёров и неравнодушных граждан организованы масштабные поисковые мероприятия. Приметы девочки: рост около 140 сантиметров, плотного телосложения, волос светлый, глаза зеленые. Была одета: бейсболка желтого цвета, футболка черного цвета с рисунком бело-розового цвета, черные брюки, черные кроссовки", - отмечают в СУСК.
Прокуратура Алтайского края проводит проверку.
«
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка причин и условий произошедшего, деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Контролируется ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.
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ПроисшествияАлтайский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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