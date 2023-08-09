https://ria.ru/20230809/poiski-1889134440.html

На Алтае организовали масштабные поиски 12-летней девочки

На Алтае организовали масштабные поиски 12-летней девочки - РИА Новости, 09.08.2023

На Алтае организовали масштабные поиски 12-летней девочки

Масштабные поиски 12-летней девочки, пропавшей в таёжной местности, организовали в Алтайском крае, сообщил СУСК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:46

2023-08-09T17:46

2023-08-09T17:46

происшествия

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 9 авг - РИА Новости. Масштабные поиски 12-летней девочки, пропавшей в таёжной местности, организовали в Алтайском крае, сообщил СУСК по региону в Telegram-канале. "Вечером 8 августа 2023 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней жительницы села Старый Тогул Тогульского района, пропавшей в таежной местности. По данным следствия, днем 8 августа девочка направилась на автомобиле с родственниками в село Верх-Коптелка Тогульского района. В определенный момент, прогуливаясь по окрестностям малонаселенного пункта, она потерялась из вида", - говорится в сообщении. Самостоятельные поиски родственников не принесли результата. Следователи СУСК по региону возбудили уголовное дело. "На территории населенного пункта и прилегающей таежной местности силами следователей и следователей-криминалистов Следственного комитета, полиции, МЧС, волонтёров и неравнодушных граждан организованы масштабные поисковые мероприятия. Приметы девочки: рост около 140 сантиметров, плотного телосложения, волос светлый, глаза зеленые. Была одета: бейсболка желтого цвета, футболка черного цвета с рисунком бело-розового цвета, черные брюки, черные кроссовки", - отмечают в СУСК. Прокуратура Алтайского края проводит проверку. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка причин и условий произошедшего, деятельности органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Контролируется ход расследования уголовного дела", - рассказала журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина.

https://ria.ru/20230726/rebenok-1886298137.html

https://ria.ru/20230808/ischeznovenie-1888796646.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)