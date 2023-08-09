https://ria.ru/20230809/podmoskove-1889112705.html

Семь проектов Подмосковья выдвинут на конкурс по муниципальной работе

Семь проектов Подмосковья выдвинут на конкурс по муниципальной работе - РИА Новости, 09.08.2023

Семь проектов Подмосковья выдвинут на конкурс по муниципальной работе

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семь проектов из Подмосковья будут выдвинуты для участия во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в 2023 году,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:17

2023-08-09T16:17

2023-08-09T16:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семь проектов из Подмосковья будут выдвинуты для участия во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Конкурс проводится с 2017 года. Его организовали для выявления, поощрения и распространения лучших примеров деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов муниципалитетов. Минстрой РФ курирует две номинации – "Умный город" и "Градостроительство". Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что важной частью конкурса является возможность для регионов обмениваться практиками в муниципальной работе. Для участия были выдвинуты проекты, которые смогут быть полезны и для других регионов. "Они направлены не только на развитие цифровой составляющей в управлении муниципальным хозяйством, но и на повышение качества жизни в городах, а значит и в целом в нашем Подмосковье. Мы также будем активно перенимать опыт других регионов, который сможет помочь сделать нашу работу еще более эффективной", - приводятся в сообщении слова Хайкина. В пресс-службе добавили, что в рамках отбора участников оценивают практики муниципальных команд по организации управления и решению вопросов местного значения. На конкурсе представлены две номинации: "Градостроительная политика и развитие ЖКХ" и "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий (Умный город)". На региональный этап заявки направлялись до 1 августа. Среди заявок, выбранных от Подмосковья, семь проектов от разных муниципалитетов региона. В номинации "Градостроительная политика" представлены городские округа: Дмитровский, Истра, Зарайск, Пушкинский, Ступино. В номинации "Умный город" представлены Истра и Реутов. Заявки муниципалитетов оценивались членами рабочей группы по нескольким критериям. В их числе: решенные проблемы благодаря внедрению практики, результаты реализации, экономические и социальные эффекты, инновационность практики, повышение индекса качества городской среды, привлечение внебюджетного финансирования, тиражируемость практики и прочие. Заявки, которые выбрала рабочая группа, выдвинут на федеральный этап конкурса 10 августа этого года, а итоги подведут 15 октября.

https://ria.ru/20230809/podmoskove-1889056705.html

https://ria.ru/20230809/podmoskove-1888997140.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин