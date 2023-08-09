https://ria.ru/20230809/podmoskove-1889112705.html
Семь проектов Подмосковья выдвинут на конкурс по муниципальной работе
Семь проектов Подмосковья выдвинут на конкурс по муниципальной работе - РИА Новости, 09.08.2023
Семь проектов Подмосковья выдвинут на конкурс по муниципальной работе
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семь проектов из Подмосковья будут выдвинуты для участия во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в 2023 году,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:17
2023-08-09T16:17
2023-08-09T16:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семь проектов из Подмосковья будут выдвинуты для участия во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Конкурс проводится с 2017 года. Его организовали для выявления, поощрения и распространения лучших примеров деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов муниципалитетов. Минстрой РФ курирует две номинации – "Умный город" и "Градостроительство". Министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что важной частью конкурса является возможность для регионов обмениваться практиками в муниципальной работе. Для участия были выдвинуты проекты, которые смогут быть полезны и для других регионов. "Они направлены не только на развитие цифровой составляющей в управлении муниципальным хозяйством, но и на повышение качества жизни в городах, а значит и в целом в нашем Подмосковье. Мы также будем активно перенимать опыт других регионов, который сможет помочь сделать нашу работу еще более эффективной", - приводятся в сообщении слова Хайкина. В пресс-службе добавили, что в рамках отбора участников оценивают практики муниципальных команд по организации управления и решению вопросов местного значения. На конкурсе представлены две номинации: "Градостроительная политика и развитие ЖКХ" и "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий (Умный город)". На региональный этап заявки направлялись до 1 августа. Среди заявок, выбранных от Подмосковья, семь проектов от разных муниципалитетов региона. В номинации "Градостроительная политика" представлены городские округа: Дмитровский, Истра, Зарайск, Пушкинский, Ступино. В номинации "Умный город" представлены Истра и Реутов. Заявки муниципалитетов оценивались членами рабочей группы по нескольким критериям. В их числе: решенные проблемы благодаря внедрению практики, результаты реализации, экономические и социальные эффекты, инновационность практики, повышение индекса качества городской среды, привлечение внебюджетного финансирования, тиражируемость практики и прочие. Заявки, которые выбрала рабочая группа, выдвинут на федеральный этап конкурса 10 августа этого года, а итоги подведут 15 октября.
https://ria.ru/20230809/podmoskove-1889056705.html
https://ria.ru/20230809/podmoskove-1888997140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Семь проектов из Подмосковья будут выдвинуты для участия во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Конкурс проводится с 2017 года. Его организовали для выявления, поощрения и распространения лучших примеров деятельности органов местного самоуправления по организации управления и решению вопросов муниципалитетов. Минстрой РФ
курирует две номинации – "Умный город" и "Градостроительство".
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Министр благоустройства Михаил Хайкин
отметил, что важной частью конкурса является возможность для регионов обмениваться практиками в муниципальной работе. Для участия были выдвинуты проекты, которые смогут быть полезны и для других регионов.
"Они направлены не только на развитие цифровой составляющей в управлении муниципальным хозяйством, но и на повышение качества жизни в городах, а значит и в целом в нашем Подмосковье. Мы также будем активно перенимать опыт других регионов, который сможет помочь сделать нашу работу еще более эффективной", - приводятся в сообщении слова Хайкина.
В пресс-службе добавили, что в рамках отбора участников оценивают практики муниципальных команд по организации управления и решению вопросов местного значения. На конкурсе представлены две номинации: "Градостроительная политика и развитие ЖКХ" и "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий (Умный город)".
На региональный этап заявки направлялись до 1 августа. Среди заявок, выбранных от Подмосковья, семь проектов от разных муниципалитетов региона. В номинации "Градостроительная политика" представлены городские округа: Дмитровский, Истра
, Зарайск
, Пушкинский, Ступино
. В номинации "Умный город" представлены Истра и Реутов
.
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Заявки муниципалитетов оценивались членами рабочей группы по нескольким критериям. В их числе: решенные проблемы благодаря внедрению практики, результаты реализации, экономические и социальные эффекты, инновационность практики, повышение индекса качества городской среды, привлечение внебюджетного финансирования, тиражируемость практики и прочие.
Заявки, которые выбрала рабочая группа, выдвинут на федеральный этап конкурса 10 августа этого года, а итоги подведут 15 октября.