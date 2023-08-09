https://ria.ru/20230809/podmoskove-1889056705.html
Свыше 10 тысяч заявлений на сделки с имуществом детей подали в Подмосковье
Свыше 10 тысяч заявлений на сделки с имуществом детей подали в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2023
Свыше 10 тысяч заявлений на сделки с имуществом детей подали в Подмосковье
Свыше 10 тысяч заявлений подали родители Московской области для распоряжения имуществом детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:46
2023-08-09T13:46
2023-08-09T13:46
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 10 тысяч заявлений подали родители Московской области для распоряжения имуществом детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Вне зависимости от возраста дети могут являться владельцами недвижимости. Нередко возникает необходимость в продаже или обмене недвижимости, которая принадлежит ребенку. В таком случае необходимо получить разрешение органа опеки, чтобы совершить сделку с подобным имуществом, пояснили в пресс-службе. "С начала 2023 года органы опеки и попечительства Подмосковья рассмотрели более 10 тысяч заявлений о выдаче разрешения на оформление сделок с имуществом детей. Это очень важная работа, ведь задача органов опеки - удостовериться, что имущественные права ребенка не будут ущемлены и сделка совершается в интересах ребенка", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. По информации пресс-службы, органы опеки одобряют сделки с недвижимостью, принадлежащей детям, только в случае, если несовершеннолетний собственник будет одновременно обеспечен альтернативной квартирой такой же или большей площади и не находящейся в залоге. Кроме того, сравнивается рыночная стоимость и качество жилья. Через МФЦ можно подать заявление и документы для получения предварительного разрешения. Заявление рассмотрят в срок до 15 дней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 10 тысяч заявлений подали родители Московской области для распоряжения имуществом детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
Вне зависимости от возраста дети могут являться владельцами недвижимости. Нередко возникает необходимость в продаже или обмене недвижимости, которая принадлежит ребенку. В таком случае необходимо получить разрешение органа опеки, чтобы совершить сделку с подобным имуществом, пояснили в пресс-службе.
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"С начала 2023 года органы опеки и попечительства Подмосковья рассмотрели более 10 тысяч заявлений о выдаче разрешения на оформление сделок с имуществом детей. Это очень важная работа, ведь задача органов опеки - удостовериться, что имущественные права ребенка не будут ущемлены и сделка совершается в интересах ребенка", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
По информации пресс-службы, органы опеки одобряют сделки с недвижимостью, принадлежащей детям, только в случае, если несовершеннолетний собственник будет одновременно обеспечен альтернативной квартирой такой же или большей площади и не находящейся в залоге. Кроме того, сравнивается рыночная стоимость и качество жилья.
Через МФЦ
можно подать заявление и документы для получения предварительного разрешения. Заявление рассмотрят в срок до 15 дней.