https://ria.ru/20230809/podmoskove-1889056705.html

Свыше 10 тысяч заявлений на сделки с имуществом детей подали в Подмосковье

Свыше 10 тысяч заявлений на сделки с имуществом детей подали в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2023

Свыше 10 тысяч заявлений на сделки с имуществом детей подали в Подмосковье

Свыше 10 тысяч заявлений подали родители Московской области для распоряжения имуществом детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:46

2023-08-09T13:46

2023-08-09T13:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 10 тысяч заявлений подали родители Московской области для распоряжения имуществом детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Вне зависимости от возраста дети могут являться владельцами недвижимости. Нередко возникает необходимость в продаже или обмене недвижимости, которая принадлежит ребенку. В таком случае необходимо получить разрешение органа опеки, чтобы совершить сделку с подобным имуществом, пояснили в пресс-службе. "С начала 2023 года органы опеки и попечительства Подмосковья рассмотрели более 10 тысяч заявлений о выдаче разрешения на оформление сделок с имуществом детей. Это очень важная работа, ведь задача органов опеки - удостовериться, что имущественные права ребенка не будут ущемлены и сделка совершается в интересах ребенка", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. По информации пресс-службы, органы опеки одобряют сделки с недвижимостью, принадлежащей детям, только в случае, если несовершеннолетний собственник будет одновременно обеспечен альтернативной квартирой такой же или большей площади и не находящейся в залоге. Кроме того, сравнивается рыночная стоимость и качество жилья. Через МФЦ можно подать заявление и документы для получения предварительного разрешения. Заявление рассмотрят в срок до 15 дней.

https://ria.ru/20230809/podmoskove-1888997140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жилье