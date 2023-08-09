https://ria.ru/20230809/podmoskove-1888997140.html

Воробьев: Подмосковье должно заботиться о базовых потребностях жителей сел

Воробьев: Подмосковье должно заботиться о базовых потребностях жителей сел - РИА Новости, 09.08.2023

Воробьев: Подмосковье должно заботиться о базовых потребностях жителей сел

Подмосковье должно обеспечивать базовые потребности постоянных жителей сёл и деревень региона, такие как дороги, вода, газ, заявил губернатор Московской области РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:34

2023-08-09T10:34

2023-08-09T10:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

солнечногорск

красногорск

андрей воробьев

николай григорьев

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МОСКВА,9 авг – РИА Новости. Подмосковье должно обеспечивать базовые потребности постоянных жителей сёл и деревень региона, такие как дороги, вода, газ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Население растет, и многоквартирные дома строятся, но ИЖС – больше. В сельской местности у нас 1,8 миллиона жителей. И когда человек постоянно живет на селе, в деревне, ясно, что качество жизни здесь мы должны обеспечивать. Это базовые потребности – дороги, вода, газ", - отметил губернатор, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, губернатор провел встречу со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил развитие сельских территорий. Так, среди запросов жителей деревни Шахматово в Солнечногорске - газификация населенного пункта. Губернатор отметил, что в регионе активно реализуется президентская программа "Соцгазификация", в рамках которой голубое топливо проводят до земельного участка. Такая программа будет продолжена, в том числе и в селах, деревнях Солнечногорска, добавили в пресс-службе. В ходе встречи староста деревни Ангелово в Красногорске Николай Григорьев предложил сделать путеводитель по уникальным деревням и селам, чтобы о них узнало как можно больше людей. Например, в Красногорске есть церкви XV-XVI веков, которые могут быть очень интересны для туристов, рассказали в ведомстве. "Также Ольга попросила сделать дополнительное освещение автобусных остановок и тротуары вдоль региональных дорог Лотошино - Суворово - Клин - Елгозино и Павельцево - Вертково - Нудоль. Андрей Воробьев отметил, что тема - важная и вопрос будет проработан", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230808/dorozhka-1888905290.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

красногорск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, красногорск, андрей воробьев, николай григорьев