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Воробьев: Подмосковье должно заботиться о базовых потребностях жителей сел - РИА Новости, 09.08.2023
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Новости Подмосковья
 
10:34 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/podmoskove-1888997140.html
Воробьев: Подмосковье должно заботиться о базовых потребностях жителей сел
Воробьев: Подмосковье должно заботиться о базовых потребностях жителей сел - РИА Новости, 09.08.2023
Воробьев: Подмосковье должно заботиться о базовых потребностях жителей сел
Подмосковье должно обеспечивать базовые потребности постоянных жителей сёл и деревень региона, такие как дороги, вода, газ, заявил губернатор Московской области РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:34
2023-08-09T10:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
красногорск
андрей воробьев
николай григорьев
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МОСКВА,9 авг – РИА Новости. Подмосковье должно обеспечивать базовые потребности постоянных жителей сёл и деревень региона, такие как дороги, вода, газ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Население растет, и многоквартирные дома строятся, но ИЖС – больше. В сельской местности у нас 1,8 миллиона жителей. И когда человек постоянно живет на селе, в деревне, ясно, что качество жизни здесь мы должны обеспечивать. Это базовые потребности – дороги, вода, газ", - отметил губернатор, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, губернатор провел встречу со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил развитие сельских территорий. Так, среди запросов жителей деревни Шахматово в Солнечногорске - газификация населенного пункта. Губернатор отметил, что в регионе активно реализуется президентская программа "Соцгазификация", в рамках которой голубое топливо проводят до земельного участка. Такая программа будет продолжена, в том числе и в селах, деревнях Солнечногорска, добавили в пресс-службе. В ходе встречи староста деревни Ангелово в Красногорске Николай Григорьев предложил сделать путеводитель по уникальным деревням и селам, чтобы о них узнало как можно больше людей. Например, в Красногорске есть церкви XV-XVI веков, которые могут быть очень интересны для туристов, рассказали в ведомстве. "Также Ольга попросила сделать дополнительное освещение автобусных остановок и тротуары вдоль региональных дорог Лотошино - Суворово - Клин - Елгозино и Павельцево - Вертково - Нудоль. Андрей Воробьев отметил, что тема - важная и вопрос будет проработан", - сообщили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
солнечногорск
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московская область (подмосковье), солнечногорск, красногорск, андрей воробьев, николай григорьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Красногорск, Андрей Воробьев, Николай Григорьев

Воробьев: Подмосковье должно заботиться о базовых потребностях жителей сел

© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : правительство Московской области
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МОСКВА,9 авг – РИА Новости. Подмосковье должно обеспечивать базовые потребности постоянных жителей сёл и деревень региона, такие как дороги, вода, газ, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Население растет, и многоквартирные дома строятся, но ИЖС – больше. В сельской местности у нас 1,8 миллиона жителей. И когда человек постоянно живет на селе, в деревне, ясно, что качество жизни здесь мы должны обеспечивать. Это базовые потребности – дороги, вода, газ", - отметил губернатор, слова которого цитирует управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
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По данным ведомства, губернатор провел встречу со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска и обсудил развитие сельских территорий.
Так, среди запросов жителей деревни Шахматово в Солнечногорске - газификация населенного пункта. Губернатор отметил, что в регионе активно реализуется президентская программа "Соцгазификация", в рамках которой голубое топливо проводят до земельного участка. Такая программа будет продолжена, в том числе и в селах, деревнях Солнечногорска, добавили в пресс-службе.
В ходе встречи староста деревни Ангелово в Красногорске Николай Григорьев предложил сделать путеводитель по уникальным деревням и селам, чтобы о них узнало как можно больше людей. Например, в Красногорске есть церкви XV-XVI веков, которые могут быть очень интересны для туристов, рассказали в ведомстве.
"Также Ольга попросила сделать дополнительное освещение автобусных остановок и тротуары вдоль региональных дорог Лотошино - Суворово - Клин - Елгозино и Павельцево - Вертково - Нудоль. Андрей Воробьев отметил, что тема - важная и вопрос будет проработан", - сообщили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскКрасногорскАндрей ВоробьевНиколай Григорьев
 
 
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