https://ria.ru/20230809/peregovory-1889162667.html

Совбез Турции призвал возобновить переговоры по Украине

Совбез Турции призвал возобновить переговоры по Украине - РИА Новости, 09.08.2023

Совбез Турции призвал возобновить переговоры по Украине

Совбез Турции на заседании в среду обсудил ситуацию на Украине, призвал конфликтующие стороны возобновить переговорный процесс. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T20:16

2023-08-09T20:16

2023-08-09T20:16

украина

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 9 авг - РИА Новости. Совбез Турции на заседании в среду обсудил ситуацию на Украине, призвал конфликтующие стороны возобновить переговорный процесс. "Подробно обсуждался ход войны между Россией и Украиной и ее возможные последствия для нашего региона на последующих этапах, было заявлено, что эскалация напряженности в Черном море не отвечает ничьим интересам. Всем сторонам было предложено незамедлительно сесть за стол переговоров и прекратить войну", - говорится в заявлении по итогам заседания. Сообщается, что совбез Турции также обсудил черноморскую зерновую инициативу. "Было подчеркнуто, что возврат к зерновому соглашению предотвратит возможные негативные последствия для нуждающихся стран и будет способствовать продовольственной стабильности", - говорится в заявлении. Ранее источник в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявил РИА Новости, что президент Турции в ходе планируемых в августе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным намерен предложить возобновление мирных переговоров по Украине для установления скорейшего прекращения огня. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Зерновая сделка была заключена в конце июля прошлого года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции. Ее действие прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются. РИА Новости ранее сообщало, что Украина за время действия зерновой сделки экспортировала зерна на 9,8 миллиарда долларов, в случае разрыва соглашения страна лишится до 500 миллионов долларов в месяц. Позже директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка страны Владимир Лепушинский говорил, что Украина в этом году недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки из-за остановки зерновой сделки.

https://ria.ru/20230808/zelenskiy-1888767028.html

https://ria.ru/20230806/peregovory-1888457993.html

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