https://ria.ru/20230809/peregovory-1889152939.html

Советник отстраненного президента Нигера заявил о переговорах с ЭКОВАС

Советник отстраненного президента Нигера заявил о переговорах с ЭКОВАС - РИА Новости, 09.08.2023

Советник отстраненного президента Нигера заявил о переговорах с ЭКОВАС

Советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан заявил РИА Новости о переговорах с Экономическим РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:23

2023-08-09T19:23

2023-08-09T19:26

в мире

нигер

россия

абуджа

мохамед базум

оон

переворот в нигере — 2023

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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан заявил РИА Новости о переговорах с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюзом и ООН. "Мы говорили с ЭКОВАС и Евросоюзом, а также с ООН. Но я не слышал России в переговорах", - заявил советник. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В МИД РФ заявляли, что Москва считает важным не допускать эскалации ситуации в Нигере.

https://ria.ru/20230809/bazum-1889147056.html

https://ria.ru/20230809/niger-1889136273.html

нигер

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в мире, нигер, россия, абуджа, мохамед базум, оон, переворот в нигере — 2023