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Супермаркет в Австрии закрыли из-за крупного паука
Супермаркет в Австрии закрыли из-за крупного паука - РИА Новости, 09.08.2023
Супермаркет в Австрии закрыли из-за крупного паука
Супермаркет известной сети Penny в австрийском городе Кремс федеральной земли Нижняя Австрия был закрыт из-за обнаруженного там паука неизвестного вида, сообщил РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:19
2023-08-09T14:19
2023-08-09T14:19
австрия
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ВЕНА, 9 авг - РИА Новости. Супермаркет известной сети Penny в австрийском городе Кремс федеральной земли Нижняя Австрия был закрыт из-за обнаруженного там паука неизвестного вида, сообщил телеканал ORF со ссылкой на заявление компании REWE, владеющей сетью супермаркетов. "В магазине Penny на улице Ауштрассе в Кремсе перед началом работы сотрудник обнаружил неизвестного паука. Об этом сразу же был проинформирован компетентный орган. В настоящее время специалист выясняет, что это за паук. До выяснения обстоятельств магазин будет закрыт", - приводит австрийский телеканал слова представителя REWE. Уточняется, что паука обнаружили сотрудники магазина во вторник при подготовке фруктов к продаже. Паук выполз из-под коробки с бананами и заполз под полки. Как отмечает телеканал, прибывшим на место спасателям обнаружить животное не удалось. "По описанию это было крупное животное с черными и красными пятнами. Глава филиала магазина уже изучил информацию и решил, что речь идет о банановом пауке, что было очевидно, учитывая доставку фруктов. Как и все такие пауки, животное может нанести болезненный укус, но наш персонал хорошо экипирован средствами защиты… если ее достаточно для горящей квартиры, то хватит и для паука", - цитирует портал телеканала командира пожарной команды города Кремс Герхарда Уршлера, сотрудники которой пытались обнаружить паука после вызова.
https://ria.ru/20230322/pauk-1859850414.html
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австрия
Супермаркет в Австрии закрыли из-за крупного паука
В Австрии закрыли супермаркет из-за обнаруженного крупного паука неизвестного вида
ВЕНА, 9 авг - РИА Новости.
Супермаркет известной сети Penny в австрийском городе Кремс федеральной земли Нижняя Австрия был закрыт из-за обнаруженного там паука неизвестного вида, сообщил телеканал ORF
со ссылкой на заявление компании REWE, владеющей сетью супермаркетов.
"В магазине Penny на улице Ауштрассе в Кремсе перед началом работы сотрудник обнаружил неизвестного паука. Об этом сразу же был проинформирован компетентный орган. В настоящее время специалист выясняет, что это за паук. До выяснения обстоятельств магазин будет закрыт", - приводит австрийский телеканал слова представителя REWE.
Уточняется, что паука обнаружили сотрудники магазина во вторник при подготовке фруктов к продаже. Паук выполз из-под коробки с бананами и заполз под полки. Как отмечает телеканал, прибывшим на место спасателям обнаружить животное не удалось.
"По описанию это было крупное животное с черными и красными пятнами. Глава филиала магазина уже изучил информацию и решил, что речь идет о банановом пауке, что было очевидно, учитывая доставку фруктов. Как и все такие пауки, животное может нанести болезненный укус, но наш персонал хорошо экипирован средствами защиты… если ее достаточно для горящей квартиры, то хватит и для паука", - цитирует портал телеканала командира пожарной команды города Кремс Герхарда Уршлера, сотрудники которой пытались обнаружить паука после вызова.
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