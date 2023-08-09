https://ria.ru/20230809/otoplenie-1889121082.html

В Северодонецкой агломерации к отоплению подключат более 600 объектов

В Северодонецкой агломерации к отоплению подключат более 600 объектов - РИА Новости, 09.08.2023

В Северодонецкой агломерации к отоплению подключат более 600 объектов

В Северодонецке, а также городах Рубежное, Кременная, Лисичанск, Сватово и поселке Троицкое в ЛНР в предстоящем отопительном сезоне обеспечат теплом 600... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:47

2023-08-09T16:47

2023-08-09T16:47

северодонецк

москва

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

рубежное

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857755524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc5d267a71ff66d3680c1aae48fc4497.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Недвижимость. В Северодонецке, а также городах Рубежное, Кременная, Лисичанск, Сватово и поселке Троицкое в ЛНР в предстоящем отопительном сезоне обеспечат теплом 600 многоквартирных домов и 81 учреждение социальной инфраструктуры, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры населенных пунктов Северодонецкой агломерации и близлежащих районов ведем планово начиная с 2022 года. На сегодня в 166 многоэтажках и 40 соцобъектах уже закрыли тепловой контур, отремонтировали кровли, заменили отопительное оборудование. Одновременно силами федеральных заказчиков и регионов-шефов ремонтируется более 167 километров тепловых сетей, из которых 100 километров уже приведено в нормативное состояние", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). По его словам, также предстоит привести в порядок почти 25 километров водопроводных и 7,5 километров канализационных сетей. В настоящее время на объектах проводят ревизию запорной арматуры, замену и ремонт труб, промывку тепловых сетей. Вице-премьер подчеркнул, что в том числе масштабные работы проводятся на объектах теплогенерации. Так, в Северодонецке под контролем специалистов ФРТ завершено восстановление поврежденной котельной, которая обеспечивает теплом жителей целого микрорайона. "Одна из ключевых задач, поставленных перед ФРТ руководством страны – подготовить поврежденные и изношенные объекты и сети коммунальной инфраструктуры в новых регионах к прохождению предстоящего отопительного сезона. В частности, в Северодонецке в ноябре 2022 года в кратчайшие сроки мы запустили в работу котельную – и уже прошлой зимой она обеспечила теплом жителей более 8 тысяч квартир, расположенных в 185 многоэтажных домах. Сейчас проводятся технические мероприятия по подготовке этого важного объекта. К началу отопительного периода 2023-2024 годов котельная будет полностью готова к работе. Планируем, что предстоящей зимой к ее теплоснабжающим мощностям будет подключено более 220 многоквартирных домов в Северодонецке", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова. Он добавил, что специалисты заменили автоматику, насосные агрегаты и внутренние инженерные системы, выполнили ремонт кровли котельной и провели отделочные работы, восстановили остекление и ограждение. Уже проведены гидравлические испытания котлоагрегатов, ревизия тягодутьевого оборудования и очистка дымовых каналов, а также ремонты текущего характера. Кроме того, сообщил Шагиахметов, в Северодонецке фонд продолжает реконструкцию еще одной котельной мощностью 60 мегаватт. Также проведено обследование сетей теплоснабжения, благодаря чему определены участки, которые необходимо ремонтировать в первую очередь. В настоящий момент фонд приступает к работам по их замене.

https://ria.ru/20230809/uchebniki-1889068573.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230727/vsu-1886624619.html

северодонецк

москва

рубежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северодонецк, москва, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, рубежное, жкх