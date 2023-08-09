https://ria.ru/20230809/otoplenie-1889121082.html
В Северодонецкой агломерации к отоплению подключат более 600 объектов
В Северодонецкой агломерации к отоплению подключат более 600 объектов - РИА Новости, 09.08.2023
В Северодонецкой агломерации к отоплению подключат более 600 объектов
В Северодонецке, а также городах Рубежное, Кременная, Лисичанск, Сватово и поселке Троицкое в ЛНР в предстоящем отопительном сезоне обеспечат теплом 600... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:47
2023-08-09T16:47
2023-08-09T16:47
северодонецк
москва
марат хуснуллин
ильшат шагиахметов
рубежное
жкх
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МОСКВА, 9 авг - РИА Недвижимость. В Северодонецке, а также городах Рубежное, Кременная, Лисичанск, Сватово и поселке Троицкое в ЛНР в предстоящем отопительном сезоне обеспечат теплом 600 многоквартирных домов и 81 учреждение социальной инфраструктуры, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры населенных пунктов Северодонецкой агломерации и близлежащих районов ведем планово начиная с 2022 года. На сегодня в 166 многоэтажках и 40 соцобъектах уже закрыли тепловой контур, отремонтировали кровли, заменили отопительное оборудование. Одновременно силами федеральных заказчиков и регионов-шефов ремонтируется более 167 километров тепловых сетей, из которых 100 километров уже приведено в нормативное состояние", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). По его словам, также предстоит привести в порядок почти 25 километров водопроводных и 7,5 километров канализационных сетей. В настоящее время на объектах проводят ревизию запорной арматуры, замену и ремонт труб, промывку тепловых сетей. Вице-премьер подчеркнул, что в том числе масштабные работы проводятся на объектах теплогенерации. Так, в Северодонецке под контролем специалистов ФРТ завершено восстановление поврежденной котельной, которая обеспечивает теплом жителей целого микрорайона. "Одна из ключевых задач, поставленных перед ФРТ руководством страны – подготовить поврежденные и изношенные объекты и сети коммунальной инфраструктуры в новых регионах к прохождению предстоящего отопительного сезона. В частности, в Северодонецке в ноябре 2022 года в кратчайшие сроки мы запустили в работу котельную – и уже прошлой зимой она обеспечила теплом жителей более 8 тысяч квартир, расположенных в 185 многоэтажных домах. Сейчас проводятся технические мероприятия по подготовке этого важного объекта. К началу отопительного периода 2023-2024 годов котельная будет полностью готова к работе. Планируем, что предстоящей зимой к ее теплоснабжающим мощностям будет подключено более 220 многоквартирных домов в Северодонецке", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова. Он добавил, что специалисты заменили автоматику, насосные агрегаты и внутренние инженерные системы, выполнили ремонт кровли котельной и провели отделочные работы, восстановили остекление и ограждение. Уже проведены гидравлические испытания котлоагрегатов, ревизия тягодутьевого оборудования и очистка дымовых каналов, а также ремонты текущего характера. Кроме того, сообщил Шагиахметов, в Северодонецке фонд продолжает реконструкцию еще одной котельной мощностью 60 мегаватт. Также проведено обследование сетей теплоснабжения, благодаря чему определены участки, которые необходимо ремонтировать в первую очередь. В настоящий момент фонд приступает к работам по их замене.
https://ria.ru/20230809/uchebniki-1889068573.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северодонецк, москва, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, рубежное, жкх
Северодонецк, Москва, Марат Хуснуллин, Ильшат Шагиахметов, Рубежное, ЖКХ
В Северодонецкой агломерации к отоплению подключат более 600 объектов
Хуснуллин: в Северодонецкой агломерации к отоплению подключат более 600 объектов
МОСКВА, 9 авг - РИА Недвижимость. В Северодонецке, а также городах Рубежное, Кременная, Лисичанск, Сватово и поселке Троицкое в ЛНР в предстоящем отопительном сезоне обеспечат теплом 600 многоквартирных домов и 81 учреждение социальной инфраструктуры, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры населенных пунктов Северодонецкой агломерации и близлежащих районов ведем планово начиная с 2022 года. На сегодня в 166 многоэтажках и 40 соцобъектах уже закрыли тепловой контур, отремонтировали кровли, заменили отопительное оборудование. Одновременно силами федеральных заказчиков и регионов-шефов ремонтируется более 167 километров тепловых сетей, из которых 100 километров уже приведено в нормативное состояние", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ).
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По его словам, также предстоит привести в порядок почти 25 километров водопроводных и 7,5 километров канализационных сетей. В настоящее время на объектах проводят ревизию запорной арматуры, замену и ремонт труб, промывку тепловых сетей.
Вице-премьер подчеркнул, что в том числе масштабные работы проводятся на объектах теплогенерации. Так, в Северодонецке под контролем специалистов ФРТ завершено восстановление поврежденной котельной, которая обеспечивает теплом жителей целого микрорайона.
"Одна из ключевых задач, поставленных перед ФРТ руководством страны – подготовить поврежденные и изношенные объекты и сети коммунальной инфраструктуры в новых регионах к прохождению предстоящего отопительного сезона. В частности, в Северодонецке в ноябре 2022 года в кратчайшие сроки мы запустили в работу котельную – и уже прошлой зимой она обеспечила теплом жителей более 8 тысяч квартир, расположенных в 185 многоэтажных домах. Сейчас проводятся технические мероприятия по подготовке этого важного объекта. К началу отопительного периода 2023-2024 годов котельная будет полностью готова к работе. Планируем, что предстоящей зимой к ее теплоснабжающим мощностям будет подключено более 220 многоквартирных домов в Северодонецке", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова
.
Он добавил, что специалисты заменили автоматику, насосные агрегаты и внутренние инженерные системы, выполнили ремонт кровли котельной и провели отделочные работы, восстановили остекление и ограждение. Уже проведены гидравлические испытания котлоагрегатов, ревизия тягодутьевого оборудования и очистка дымовых каналов, а также ремонты текущего характера.
Кроме того, сообщил Шагиахметов, в Северодонецке фонд продолжает реконструкцию еще одной котельной мощностью 60 мегаватт. Также проведено обследование сетей теплоснабжения, благодаря чему определены участки, которые необходимо ремонтировать в первую очередь. В настоящий момент фонд приступает к работам по их замене.
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