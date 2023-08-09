https://ria.ru/20230809/oruzhie-1889041387.html

В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу

В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023

В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу

В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты северо-западных... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:53

2023-08-09T12:53

2023-08-09T12:53

россия

финляндия

сергей шойгу

нато

безопасность

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты северо-западных регионов России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на Северо-Западе России", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230809/polsha-1889040827.html

россия

финляндия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, финляндия, сергей шойгу, нато, безопасность