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В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023
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12:53 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/oruzhie-1889041387.html
В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу
В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023
В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу
В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты северо-западных... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:53
2023-08-09T12:53
россия
финляндия
сергей шойгу
нато
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты северо-западных регионов России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на Северо-Западе России", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
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россия, финляндия, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, Финляндия, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу

Шойгу: в Финляндии могут разместить оружие НАТО, способное бить по Северо-Западу России

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты северо-западных регионов России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на Северо-Западе России", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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Вчера, 12:51
 
РоссияФинляндияСергей ШойгуНАТОБезопасность
 
 
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