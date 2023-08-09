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В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу
В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу - РИА Новости, 09.08.2023
В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу
В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты северо-западных... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:53
2023-08-09T12:53
2023-08-09T12:53
россия
финляндия
сергей шойгу
нато
безопасность
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Финляндии вероятно размещение сил и ударных вооружений НАТО, которые смогут на значительную глубину поражать критически важные объекты северо-западных регионов России, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО, способных на значительную глубину поражать критически важные объекты на Северо-Западе России", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, финляндия, сергей шойгу, нато, безопасность
Россия, Финляндия, Сергей Шойгу, НАТО, Безопасность
В Финляндии могут разместить дальнобойное оружие НАТО, заявил Шойгу
Шойгу: в Финляндии могут разместить оружие НАТО, способное бить по Северо-Западу России