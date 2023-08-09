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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.08.2023
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска за три минуты выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T21:22
2023-08-09T21:22
2023-08-09T22:53
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за три минуты выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По сообщению корреспондента РИА Новости, сильные разрывы кассетных снарядов были слышны в центре Донецка. Как отмечается, было слышно не менее пяти залпов."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 21.13 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/obstrel-1889146942.html
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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку