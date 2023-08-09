https://ria.ru/20230809/obstrel-1889098960.html

При обстреле Запорожской области погибли четыре человека

При обстреле Запорожской области погибли четыре человека - РИА Новости, 09.08.2023

При обстреле Запорожской области погибли четыре человека

Украинские боевики обстреляли село Трудовое Токмакского района в Запорожской области, по предварительной информации погибли четыре человека, двое получили... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:28

2023-08-09T15:28

2023-08-09T15:37

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли село Трудовое Токмакского района в Запорожской области, по предварительной информации погибли четыре человека, двое получили ранения, сообщил журналистам представитель оперативных служб."Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое Токмакского района. По предварительной информации, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения. Информация уточняется"-, сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230806/avtobus-1888489253.html

запорожская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, происшествия