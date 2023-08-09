https://ria.ru/20230809/obstrel-1889098960.html
При обстреле Запорожской области погибли четыре человека
При обстреле Запорожской области погибли четыре человека - РИА Новости, 09.08.2023
При обстреле Запорожской области погибли четыре человека
Украинские боевики обстреляли село Трудовое Токмакского района в Запорожской области, по предварительной информации погибли четыре человека, двое получили... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:28
2023-08-09T15:28
2023-08-09T15:37
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли село Трудовое Токмакского района в Запорожской области, по предварительной информации погибли четыре человека, двое получили ранения, сообщил журналистам представитель оперативных служб."Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое Токмакского района. По предварительной информации, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения. Информация уточняется"-, сказал представитель ведомства.
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
При обстреле Запорожской области погибли четыре человека
При обстреле ВСУ села Трудовое в Запорожской области погибли четыре человека