https://ria.ru/20230809/obstrel-1889032666.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - РИА Новости, 09.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские войска в 11.45 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому району Донецка, сообщило в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:23

2023-08-09T12:23

2023-08-09T12:24

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.45 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия