https://ria.ru/20230809/obstrel-1889024219.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии - РИА Новости, 09.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии

Украинские войска выпустили 19 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по районам Донецка и Горловке, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:51

2023-08-09T11:51

2023-08-09T11:51

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра по районам Донецка и Горловке, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям; 10.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 11.15 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В 10.55, 11.05 и 11.15 украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский район - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия