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Украинские войска выпустили по районам Донецка 23 снаряда - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:54 09.08.2023 (обновлено: 08:12 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/obstrel-1888979627.html
Украинские войска выпустили по районам Донецка 23 снаряда
Украинские войска выпустили по районам Донецка 23 снаряда - РИА Новости, 09.08.2023
Украинские войска выпустили по районам Донецка 23 снаряда
Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив за полчаса двадцать три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T07:54
2023-08-09T08:12
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив за полчаса двадцать три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 07.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.По данным ведомства, с 7.35 до 7.45 Донецк обстреляли еще четыре раза, включая Петровский, Кировский и Киевский районы, выпустив в общей сложности 15 снарядов такого же калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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4.7
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили по районам Донецка 23 снаряда

Украинские войска выпустили по районам Донецка 23 снаряда калибра за полчаса

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив за полчаса двадцать три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 07.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, с 7.35 до 7.45 Донецк обстреляли еще четыре раза, включая Петровский, Кировский и Киевский районы, выпустив в общей сложности 15 снарядов такого же калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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