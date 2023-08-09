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Украинские войска выпустили по районам Донецка 23 снаряда

Украинские войска выпустили по районам Донецка 23 снаряда - РИА Новости, 09.08.2023

Украинские войска выпустили по районам Донецка 23 снаряда

Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив за полчаса двадцать три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T07:54

2023-08-09T07:54

2023-08-09T08:12

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли три района Донецка, выпустив за полчаса двадцать три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 07.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.По данным ведомства, с 7.35 до 7.45 Донецк обстреляли еще четыре раза, включая Петровский, Кировский и Киевский районы, выпустив в общей сложности 15 снарядов такого же калибра.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк