https://ria.ru/20230809/obstrel-1888978110.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 09.08.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и три снаряда того же калибра по Макеевке, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T07:29

2023-08-09T07:29

2023-08-09T07:29

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

украина

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и три снаряда того же калибра по Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07:00 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07:05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 07:10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В представительстве добавили, что украинские войска также в 07.15 выпустили четыре снаряда калибра 152 миллиметра по населенному пункту Зайцево. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/obstrel-1888977894.html

https://ria.ru/20230809/plennyy-1888976761.html

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происшествия, донецк, макеевка, украина, сцкк, нато, россия