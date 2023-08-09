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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 09.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T07:26
2023-08-09T07:26
2023-08-09T07:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району и Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.35 - населенный пункт Кураховка - г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 03.25 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 06.30 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, представительство сообщило, что в 06.35 по Ясиноватскому району и в 06.40 по Донецку (Киевский район) было выпущено по четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230809/artilleristy-1888972895.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 18 снарядов калибра по Ясиноватскому району и Донецку