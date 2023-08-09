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Советник отстраненного президента Нигера выступил против санкций - РИА Новости, 09.08.2023
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18:56 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/niger-1889148632.html
Советник отстраненного президента Нигера выступил против санкций
Советник отстраненного президента Нигера выступил против санкций - РИА Новости, 09.08.2023
Советник отстраненного президента Нигера выступил против санкций
Советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума Антинекар Аль-Хасан заявил РИА Новости, что выступает против санкций из-за мятежа в стране. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:56
2023-08-09T18:56
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума Антинекар Аль-Хасан заявил РИА Новости, что выступает против санкций из-за мятежа в стране. ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В свою очередь тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС. "Это (санкции - ред.) незаконно и нелегитимно. Мы - против санкций. Пострадает не хунта, пострадает народ Нигера", - заявил советник Базума. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Советник отстраненного президента Нигера выступил против санкций

Советник отстраненного лидера Нигера Аль-Хасан назвал санкции против страны незаконными

© AP Photo / Sam MednickСторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники президента Нигера Мохамеда Базума во время акции в его поддержку в Ниамее
Читать ria.ru в
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума Антинекар Аль-Хасан заявил РИА Новости, что выступает против санкций из-за мятежа в стране.
ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В свою очередь тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС.
"Это (санкции - ред.) незаконно и нелегитимно. Мы - против санкций. Пострадает не хунта, пострадает народ Нигера", - заявил советник Базума.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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В миреНигерНиамейМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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