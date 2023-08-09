https://ria.ru/20230809/niger-1889148632.html

Советник отстраненного президента Нигера выступил против санкций

Советник отстраненного президента Нигера выступил против санкций - РИА Новости, 09.08.2023

Советник отстраненного президента Нигера выступил против санкций

Советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума Антинекар Аль-Хасан заявил РИА Новости, что выступает против санкций из-за мятежа в стране. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:56

2023-08-09T18:56

2023-08-09T18:56

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума Антинекар Аль-Хасан заявил РИА Новости, что выступает против санкций из-за мятежа в стране. ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В свою очередь тысячи демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС. "Это (санкции - ред.) незаконно и нелегитимно. Мы - против санкций. Пострадает не хунта, пострадает народ Нигера", - заявил советник Базума. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, переворот в нигере — 2023