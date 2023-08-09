https://ria.ru/20230809/niger-1888964839.html
ЭКОВАС сообщило, почему была прервана миссия в Нигер
ЭКОВАС сообщило, почему была прервана миссия в Нигер - РИА Новости, 09.08.2023
ЭКОВАС сообщило, почему была прервана миссия в Нигер
Миссия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза в Нигер не состоялась во вторник из-за отказа властей Нигера, сообщило РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T01:21
2023-08-09T01:21
2023-08-09T01:21
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мохамед базум
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африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Миссия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ООН и Африканского союза в Нигер не состоялась во вторник из-за отказа властей Нигера, сообщило ЭКОВАС. "Миссия была прервана после получения поздно вечером сообщения от военных властей Нигера о том, что они не готовы принять трехстороннюю делегацию", - говорится в сообщении на сайте сообщества. Отмечается, что ЭКОВАС намерена продолжать принимать меры для "восстановления конституционного порядка в Нигере". Во вторник представитель президента Нигерии Аджури Нгелале заявил о стремлении стран блока ЭКОВАС использовать дипломатические меры по разрешению сложившейся в Нигере ситуации. При этом чиновник отметил, что прочие варианты также не исключаются. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230808/niger-1888951299.html
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в мире, нигер, нигерия, абуджа, мохамед базум, оон, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Нигерия, Абуджа, Мохамед Базум, ООН, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
ЭКОВАС сообщило, почему была прервана миссия в Нигер
ЭКОВАС: миссия в Нигер не состоялась во вторник из-за отказа властей страны