https://ria.ru/20230809/nauka-1888963155.html

Космонавты установят переносное рабочее место на модуле "Наука"

Космонавты установят переносное рабочее место на модуле "Наука" - РИА Новости, 09.08.2023

Космонавты установят переносное рабочее место на модуле "Наука"

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат в среду свой уже шестой за экспедицию выход в открытый космос с борта Международной... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T00:41

2023-08-09T00:41

2023-08-09T00:41

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин совершат в среду свой уже шестой за экспедицию выход в открытый космос с борта Международной космической станции и установят на модуле "Наука" переносное рабочее место, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Сегодня участники 69-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проведут выход в открытый космос для обеспечения перемещения европейским дистанционным манипулятором ERA переносного рабочего места с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука", - говорится в сообщении. Отмечается, что космонавты также смонтируют на модуле "Рассвет" дополнительные экраны микрометеороидной защиты. Ими они закроют места, на которых раньше стояли дополнительный радиационный теплообменник и шлюзовая камера. В ходе предыдущих выходов Прокопьев с Петелиным перенесли их на модуль "Наука" для проведения в будущем экспериментов. Ход работ Планируется, что космонавты откроют выходной люк модуля "Поиск" в 17.45 по московскому времени. Сначала они направятся к "Рассвету", чтобы подготовить переносное рабочее место к перемещению манипулятором ERA. Управлять манипулятором изнутри станции будет третий российский космонавт Андрей Федяев. Прокопьев и Петелин будут наблюдать за перемещением, после чего покроют свободные места на модуле "Рассвет" противометеороидной защитой. Далее космонавты за бортом соберут рабочее место с его адаптером, уже установленным на модуле "Наука". Кроме того, планируется проверка работоспособности рабочего места на новом модуле. Первому "покататься" на нём предстоит Прокопьеву. После пробной "поездки" рабочее место поставят на хранение на пассивном устройстве фиксации УФП-1 на модуле "Наука". По расчётам специалистов, длительность выхода должна составить 6 часов 45 минут. Выход станет 70-м по российской программе в рамках проекта МКС (60-м плановым) и пятым в 2023 году. Прокопьеву предстоит работать за бортом станции уже в восьмой раз за карьеру (сейчас он выполняет свой второй полёт на МКС), а Петелину - шестой.

https://ria.ru/20230728/borisov-1886784462.html

https://ria.ru/20230808/luna-1888712100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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космос - риа наука, роскосмос