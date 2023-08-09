https://ria.ru/20230809/nagasaki-1888974617.html

На церемонии в японском Нагасаки никто не упомянул США, но вспомнили Россию

На церемонии в японском Нагасаки никто не упомянул США, но вспомнили Россию - РИА Новости, 09.08.2023

На церемонии в японском Нагасаки никто не упомянул США, но вспомнили Россию

Траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки проходят в японском Нагасаки в усеченном формате, в ходе выступления, как это было и на... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T06:17

2023-08-09T06:17

2023-08-09T06:17

в мире

нагасаки (город)

сша

хиросима (префектура)

фумио кисида

антониу гутерреш

g7

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147389/75/1473897581_0:193:2049:1345_1920x0_80_0_0_3174bcfc32ff0406274dd396f1500c97.jpg

ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки проходят в японском Нагасаки в усеченном формате, в ходе выступления, как это было и на церемонии в Хиросиме, ни мэр города, ни премьер-министр Японии не упомянули о том, что бомбардировку японских городов осуществили США, зато выступили с критикой России. Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме, произошедшей 6 августа. В этом году в связи с прохождением тайфуна "Канун" траурные мероприятия проводятся не в Парке мира, а в помещении лишь в присутствии организаторов. Первым после объявленной в 11.02 (5.02 мск) минуты молчания – время, когда на город была сброшена бомба, – перед собравшимися выступил мэр Нагасаки Сиро Судзуки. Он традиционно зачитал Декларацию мира, в которой, однако, ни разу так и не упомянул о том, что именно США сбросили на город атомную бомбу. "По мере того, как ситуация на Украине продолжается, Россия продолжает угрожать применением ядерного оружия. Другие ядерные державы также предпринимают действия по повышению их зависимости от ядерного оружия и укреплению их ядерных возможностей, лишь повышая риск ядерной войны", - подчеркнул в ходе своего выступления мэр Нагасаки. Судзуки также подверг критике принятый по итогам саммита G7 в Хиросиме документ по ядерному разоружению "Хиросимское видение". "Лидеры G7 в принятом по итогам саммита документе "Хиросимское видение по ядерному разоружению" подтвердили, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна произойти". Однако, "Хиросимское видение" основано на "ядерном сдерживании", то есть страны поддерживают их безопасности за счет обладания ядерным оружием. До тех пор, пока страны будут зависимы от ядерного сдерживания, невозможно реализовать мир без ядерного оружия. Полностью ликвидировав ядерное оружие с лица Земли – это единственный способ действительно защитить нашу безопасность", - добавил он. Мэр Нагасаки также призвал ядерные державы и страны под так называемым "ядерным зонтиком" "продемонстрировать смелость и принять решение освободиться от зависимости от ядерных сил сдерживания". Не вспомнил про США и премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем видеообращении. "Путь к миру без ядерного вооружения все тяжелее на фоне усиления разделения международного сообщества относительно ядерного разоружения и продолжающихся ядерных угроз со стороны России. Но Япония, как председатель G7 и непостоянный член Совета безопасности ООН, продолжит играть ведущую роль в мировых усилиях для достижения этой цели", - отметил глава японского правительства. После обращения Кисиды перед собравшимися было зачитано послание генсека ООН Антониу Гутерреша, в котором также не было упоминания США.

https://ria.ru/20230809/nagasaki-1888973074.html

https://ria.ru/20230809/bombardirovki-1888968190.html

https://ria.ru/20230616/ukraina-1878689697.html

нагасаки (город)

сша

хиросима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нагасаки (город), сша, хиросима (префектура), фумио кисида, антониу гутерреш, g7, оон, вторая мировая война (1939-1945)