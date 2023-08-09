https://ria.ru/20230809/lisyata-1889162819.html

Лисята появились на природных территориях Москвы

Лисята появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 09.08.2023

Лисята появились на природных территориях Москвы

Лисят заметили в московском природно-историческом парке "Битцевский лес", им всего около трех месяцев, сообщает в своем телеграм-канале комплекс городского... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T20:16

2023-08-09T20:16

2023-08-09T20:17

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городское хозяйство москвы

хорошие новости

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Лисят заметили в московском природно-историческом парке "Битцевский лес", им всего около трех месяцев, сообщает в своем телеграм-канале комплекс городского хозяйства Москвы. "На природных территориях столицы появились лисята. Малышей заметили в природно-историческом парке "Битцевский лес", их возраст около трех месяцев. Лисята уже подросли, выходят из норы, обследуют окрестности и начали самостоятельно добывать пищу. Вскоре лисята покинут семейное гнездышко и приступят к самостоятельной жизни", - сказано в сообщении комплекса. В этом году, как отмечается, лисьи семьи также видели в природно-историческом парке "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово", ландшафтном заказнике "Тёплый Стан", "Тропарёвский", "Лес на реке Самородинке" и на других природных территориях столицы. В комплексе городского хозяйства Москвы напоминают, что при встрече с лисятами нельзя подходить к ним и тревожить их, при малейшем беспокойстве взрослые лисы стараются сменить место жительства, перенеся детенышей в запасную нору, но это может плохо сказаться на здоровье животных.

https://ria.ru/20230714/zhivotnye-1884108851.html

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