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Лисята появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 09.08.2023
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Хорошие новости
 
20:16 09.08.2023 (обновлено: 20:17 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/lisyata-1889162819.html
Лисята появились на природных территориях Москвы
Лисята появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 09.08.2023
Лисята появились на природных территориях Москвы
Лисят заметили в московском природно-историческом парке "Битцевский лес", им всего около трех месяцев, сообщает в своем телеграм-канале комплекс городского... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:16
2023-08-09T20:17
москва
городское хозяйство москвы
хорошие новости
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Лисят заметили в московском природно-историческом парке "Битцевский лес", им всего около трех месяцев, сообщает в своем телеграм-канале комплекс городского хозяйства Москвы. "На природных территориях столицы появились лисята. Малышей заметили в природно-историческом парке "Битцевский лес", их возраст около трех месяцев. Лисята уже подросли, выходят из норы, обследуют окрестности и начали самостоятельно добывать пищу. Вскоре лисята покинут семейное гнездышко и приступят к самостоятельной жизни", - сказано в сообщении комплекса. В этом году, как отмечается, лисьи семьи также видели в природно-историческом парке "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово", ландшафтном заказнике "Тёплый Стан", "Тропарёвский", "Лес на реке Самородинке" и на других природных территориях столицы. В комплексе городского хозяйства Москвы напоминают, что при встрече с лисятами нельзя подходить к ним и тревожить их, при малейшем беспокойстве взрослые лисы стараются сменить место жительства, перенеся детенышей в запасную нору, но это может плохо сказаться на здоровье животных.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы, Хорошие новости
Лисята появились на природных территориях Москвы

В парке "Битцевский лес" заметили трехмесячных лисят

© iStock.com / BlueBarronPhotoДикая лиса и лисенок
Дикая лиса и лисенок - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© iStock.com / BlueBarronPhoto
Дикая лиса и лисенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Лисят заметили в московском природно-историческом парке "Битцевский лес", им всего около трех месяцев, сообщает в своем телеграм-канале комплекс городского хозяйства Москвы.
"На природных территориях столицы появились лисята. Малышей заметили в природно-историческом парке "Битцевский лес", их возраст около трех месяцев. Лисята уже подросли, выходят из норы, обследуют окрестности и начали самостоятельно добывать пищу. Вскоре лисята покинут семейное гнездышко и приступят к самостоятельной жизни", - сказано в сообщении комплекса.
В этом году, как отмечается, лисьи семьи также видели в природно-историческом парке "Останкино", "Кузьминки-Люблино", "Измайлово", ландшафтном заказнике "Тёплый Стан", "Тропарёвский", "Лес на реке Самородинке" и на других природных территориях столицы.
В комплексе городского хозяйства Москвы напоминают, что при встрече с лисятами нельзя подходить к ним и тревожить их, при малейшем беспокойстве взрослые лисы стараются сменить место жительства, перенеся детенышей в запасную нору, но это может плохо сказаться на здоровье животных.
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