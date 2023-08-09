https://ria.ru/20230809/lipetsk-1888990390.html

Более 7 тысяч липецких школьников нашли работу с помощью службы занятости

Более 7 тысяч липецких школьников нашли работу с помощью службы занятости - РИА Новости, 09.08.2023

Более 7 тысяч липецких школьников нашли работу с помощью службы занятости

Более семи тысяч липецких школьников нашли работу с начала летних каникул с помощью службы занятости, сообщили губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:42

2023-08-09T09:42

2023-08-09T09:42

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Более семи тысяч липецких школьников нашли работу с начала летних каникул с помощью службы занятости, сообщили губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, большинство ребят трудоустроены в рабочие бригады при школах. Они занимаются благоустройством прилегающих территорий, уборкой и мелким ремонтом помещений. Также школьники трудятся в общепите, торговле, спортшколах, муниципальных структурах. Артамонов отметил, что по итогам 2022 года на работу были приняты около восьми тысяч девушек и юношей от 14 до 18 лет. Всего в этом году центр занятости планирует трудоустроить более девяти тысяч несовершеннолетних. Для этого ведется работа как с работодателями, так и с муниципалитетами. Самых активных школьников и лучших работодателей ждет награда. Выявить победителей поможет конкурс "Каникулы с пользой", который с успехом стартовал в 2022 году и будет проведен в 2023 году. "Человек труда – это человек успеха. Люди, которые с детства работают, начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько труда нужно вложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230720/trudoustroystvo-1885348858.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

игорь артамонов, липецкая область