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В Сургутском районе Югры жители "фенольных" домов получили новые квартиры - РИА Новости, 09.08.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:43 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/kvartiry-1889156341.html
В Сургутском районе Югры жители "фенольных" домов получили новые квартиры
В Сургутском районе Югры жители "фенольных" домов получили новые квартиры - РИА Новости, 09.08.2023
В Сургутском районе Югры жители "фенольных" домов получили новые квартиры
Пять семей, проживавших в "фенольных" домах в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:43
2023-08-09T19:43
ханты-мансийский автономный округ
белый яр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Пять семей, проживавших в "фенольных" домах в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. "Сегодня новоселье отпраздновали жители Белого Яра – лично вручил им заветные связки ключей. Теперь они жильцы дома № 10 по улице Единства. Всего в этой девятиэтажке мы приобрели 24 квартиры почти на 91 миллион рублей – все под расселение из фенольного жилья", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, с прошлого года в капитальное жилье из помещений, где превышен допустимый уровень фенола или формальдегида, удалось переселить 51 семью, еще 23 выбрали социальные выплаты на покупку жилья. Объем финансирования за два года составил 619 миллионов рублей, из которых 39 миллионов – деньги района. В 2023 году на расселение фенольного жилья в Сургутском районе потратят порядка 351 миллионов рублей, из них более 39 миллионов – из муниципального бюджета. Трубецкой добавил, что в настоящее время в 125 многоквартирных домах Сургутского района есть "фенольные" помещения – это более 1,6 тысяч квартир. "Дома строятся, нам есть что предложить людям. Вопрос в финансировании. В прошлом году, например, при получении транша в самом конце года, мы успели выкупить квартиры и переселить несколько семей в последних числах декабря", - уточнил глава муниципалитета. В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен – в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений. В целом с 2023 по 2025 год Сургутский район потратит на расселение "фенольных" домов около 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230310/programma-1856961679.html
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белый яр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Белый Яр
В Сургутском районе Югры жители "фенольных" домов получили новые квартиры

В Сургутском районе Югры жители "фенольных" домов получили новые квартиры

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Осмотр новой квартиры. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Пять семей, проживавших в "фенольных" домах в поселке Белый Яр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получили ключи от новых квартир, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
«
"Сегодня новоселье отпраздновали жители Белого Яра – лично вручил им заветные связки ключей. Теперь они жильцы дома № 10 по улице Единства. Всего в этой девятиэтажке мы приобрели 24 квартиры почти на 91 миллион рублей – все под расселение из фенольного жилья", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, с прошлого года в капитальное жилье из помещений, где превышен допустимый уровень фенола или формальдегида, удалось переселить 51 семью, еще 23 выбрали социальные выплаты на покупку жилья. Объем финансирования за два года составил 619 миллионов рублей, из которых 39 миллионов – деньги района. В 2023 году на расселение фенольного жилья в Сургутском районе потратят порядка 351 миллионов рублей, из них более 39 миллионов – из муниципального бюджета.
Трубецкой добавил, что в настоящее время в 125 многоквартирных домах Сургутского района есть "фенольные" помещения – это более 1,6 тысяч квартир.
"Дома строятся, нам есть что предложить людям. Вопрос в финансировании. В прошлом году, например, при получении транша в самом конце года, мы успели выкупить квартиры и переселить несколько семей в последних числах декабря", - уточнил глава муниципалитета.
В конце 2022 года на федеральном уровне утверждено новое мероприятие по расселению "фенольных" домов на территории автономного округа. Сургутский район стал первым муниципалитетом в округе, где процесс расселения таких домов уже запущен – в 2022 году было приобретено 50 жилых помещений. В целом с 2023 по 2025 год Сургутский район потратит на расселение "фенольных" домов около 1,5 миллиарда рублей.
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