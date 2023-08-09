https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889018831.html
В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медсмена для школьников
В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медсмена для школьников - РИА Новости, 09.08.2023
В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медсмена для школьников
В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медицинская смена для школьников, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:35
2023-08-09T11:35
2023-08-09T11:35
здоровье - общество
сергей цивилев
кемеровская область
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889015810_0:0:1575:886_1920x0_80_0_0_d790c57c92924272413b54ba795cbbd1.jpg
КЕМЕРОВО, 9 авг – РИА Новости. В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медицинская смена для школьников, сообщает пресс-служба правительства региона. "В региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус. Кузбасс" участниками проектной смены "Медицина XXI века" стали 46 кузбасских школьников. Они объединятся в команды и разработают собственные исследовательские проекты в области медицины", – говорится в сообщении. Уточняется, что на протяжении смены с подростками будут работать сотрудники и преподаватели Кемеровского государственного медицинского университета, Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и Кузбасского центра медицины катастроф им. профессора И. К. Галеева. "Мы создаем условия для того, чтобы наши дети получали современное образование и могли развиваться во всех интересующих их направлениях. Нам нужны профессиональные медицинские кадры, поэтому важно заниматься профориентацией с раннего возраста. Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Сириус. Кузбасс" как раз способствует этому. Участники смены пообщаются с высококвалифицированными специалистами, получат поддержку наставников и, возможно, решат стать в будущем врачами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева. Смена завершится 15 августа, в финале все команды представят свои разработки. Школьники получат рекомендации экспертов по развитию проектов, участию в научных конкурсах, грантах. Наиболее перспективные представят на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы". По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой нормальной физиологии им. профессора Н.А. Барбараша КемГМУ Дмитрия Кувшинова, благодаря профильной смене можно привлечь внимание школьников к медицинским специальностям. В программе — экскурсии по корпусам медицинского университета, встречи с представителями приемной комиссии вуза, а также работа в симуляционном центре обучения и аккредитации. Между Кемеровским государственным медицинским университетом и Региональным образовательным центром "Сириус. Кузбасс" налажено успешное сотрудничество, способствующее развитию молодых талантов в сфере медицины. Учебный и спальный корпуса Регионального центра "Сириус. Кузбасс" открыты в июне 2023 года в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа.
https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889012406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сергей цивилев, кемеровская область
Здоровье - Общество, Сергей Цивилев, Кемеровская область
КЕМЕРОВО, 9 авг – РИА Новости.
В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медицинская смена для школьников, сообщает пресс-служба
правительства региона.
«
"В региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус. Кузбасс" участниками проектной смены "Медицина XXI века" стали 46 кузбасских школьников. Они объединятся в команды и разработают собственные исследовательские проекты в области медицины", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на протяжении смены с подростками будут работать сотрудники и преподаватели Кемеровского государственного медицинского университета, Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и Кузбасского центра медицины катастроф им. профессора И. К. Галеева.
«
"Мы создаем условия для того, чтобы наши дети получали современное образование и могли развиваться во всех интересующих их направлениях. Нам нужны профессиональные медицинские кадры, поэтому важно заниматься профориентацией с раннего возраста. Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Сириус. Кузбасс" как раз способствует этому. Участники смены пообщаются с высококвалифицированными специалистами, получат поддержку наставников и, возможно, решат стать в будущем врачами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.
Смена завершится 15 августа, в финале все команды представят свои разработки. Школьники получат рекомендации экспертов по развитию проектов, участию в научных конкурсах, грантах. Наиболее перспективные представят на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы".
По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой нормальной физиологии им. профессора Н.А. Барбараша КемГМУ Дмитрия Кувшинова, благодаря профильной смене можно привлечь внимание школьников к медицинским специальностям. В программе — экскурсии по корпусам медицинского университета, встречи с представителями приемной комиссии вуза, а также работа в симуляционном центре обучения и аккредитации.
Между Кемеровским государственным медицинским университетом и Региональным образовательным центром "Сириус. Кузбасс" налажено успешное сотрудничество, способствующее развитию молодых талантов в сфере медицины.
Учебный и спальный корпуса Регионального центра "Сириус. Кузбасс" открыты в июне 2023 года в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа.
В Кузбассе внедрили новый медицинский проект "Здоровое село"