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В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медсмена для школьников - РИА Новости, 09.08.2023
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11:35 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889018831.html
В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медсмена для школьников
В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медсмена для школьников - РИА Новости, 09.08.2023
В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медсмена для школьников
В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медицинская смена для школьников, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:35
2023-08-09T11:35
здоровье - общество
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 9 авг – РИА Новости. В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медицинская смена для школьников, сообщает пресс-служба правительства региона. "В региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус. Кузбасс" участниками проектной смены "Медицина XXI века" стали 46 кузбасских школьников. Они объединятся в команды и разработают собственные исследовательские проекты в области медицины", – говорится в сообщении. Уточняется, что на протяжении смены с подростками будут работать сотрудники и преподаватели Кемеровского государственного медицинского университета, Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и Кузбасского центра медицины катастроф им. профессора И. К. Галеева. "Мы создаем условия для того, чтобы наши дети получали современное образование и могли развиваться во всех интересующих их направлениях. Нам нужны профессиональные медицинские кадры, поэтому важно заниматься профориентацией с раннего возраста. Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Сириус. Кузбасс" как раз способствует этому. Участники смены пообщаются с высококвалифицированными специалистами, получат поддержку наставников и, возможно, решат стать в будущем врачами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева. Смена завершится 15 августа, в финале все команды представят свои разработки. Школьники получат рекомендации экспертов по развитию проектов, участию в научных конкурсах, грантах. Наиболее перспективные представят на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы". По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой нормальной физиологии им. профессора Н.А. Барбараша КемГМУ Дмитрия Кувшинова, благодаря профильной смене можно привлечь внимание школьников к медицинским специальностям. В программе — экскурсии по корпусам медицинского университета, встречи с представителями приемной комиссии вуза, а также работа в симуляционном центре обучения и аккредитации. Между Кемеровским государственным медицинским университетом и Региональным образовательным центром "Сириус. Кузбасс" налажено успешное сотрудничество, способствующее развитию молодых талантов в сфере медицины. Учебный и спальный корпуса Регионального центра "Сириус. Кузбасс" открыты в июне 2023 года в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа.
https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889012406.html
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здоровье - общество, сергей цивилев, кемеровская область
Здоровье - Общество, Сергей Цивилев, Кемеровская область

В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медсмена для школьников

© Фото : Администрация правительства КузбассаВ центре "Сириус. КуZбасс" стартовала профильная медицинская смена для школьников
В центре Сириус. КуZбасс стартовала профильная медицинская смена для школьников - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Администрация правительства Кузбасса
В центре "Сириус. КуZбасс" стартовала профильная медицинская смена для школьников
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 авг – РИА Новости. В центре "Сириус. Кузбасс" стартовала профильная медицинская смена для школьников, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"В региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Сириус. Кузбасс" участниками проектной смены "Медицина XXI века" стали 46 кузбасских школьников. Они объединятся в команды и разработают собственные исследовательские проекты в области медицины", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на протяжении смены с подростками будут работать сотрудники и преподаватели Кемеровского государственного медицинского университета, Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и Кузбасского центра медицины катастроф им. профессора И. К. Галеева.
«
"Мы создаем условия для того, чтобы наши дети получали современное образование и могли развиваться во всех интересующих их направлениях. Нам нужны профессиональные медицинские кадры, поэтому важно заниматься профориентацией с раннего возраста. Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов "Сириус. Кузбасс" как раз способствует этому. Участники смены пообщаются с высококвалифицированными специалистами, получат поддержку наставников и, возможно, решат стать в будущем врачами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.
Смена завершится 15 августа, в финале все команды представят свои разработки. Школьники получат рекомендации экспертов по развитию проектов, участию в научных конкурсах, грантах. Наиболее перспективные представят на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы".
По словам доктора медицинских наук, заведующего кафедрой нормальной физиологии им. профессора Н.А. Барбараша КемГМУ Дмитрия Кувшинова, благодаря профильной смене можно привлечь внимание школьников к медицинским специальностям. В программе — экскурсии по корпусам медицинского университета, встречи с представителями приемной комиссии вуза, а также работа в симуляционном центре обучения и аккредитации.
Между Кемеровским государственным медицинским университетом и Региональным образовательным центром "Сириус. Кузбасс" налажено успешное сотрудничество, способствующее развитию молодых талантов в сфере медицины.
Учебный и спальный корпуса Регионального центра "Сириус. Кузбасс" открыты в июне 2023 года в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа.
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