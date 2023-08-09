https://ria.ru/20230809/kurs-1889109337.html
Официальный курс доллара на четверг составил 97,4 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 97,4 рубля - РИА Новости, 09.08.2023
Официальный курс доллара на четверг составил 97,4 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,32 рубля - до 97,3999 рубля, курс юаня - на 19,71 копейки, до 13,4741 рубля, курс... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:59
2023-08-09T15:59
2023-08-09T16:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,32 рубля - до 97,3999 рубля, курс юаня - на 19,71 копейки, до 13,4741 рубля, курс евро - на 1,45 рубля, до 106,8897 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара на четверг составил 97,4 рубля
Официальный курс доллара на четверг вырос до 97,4 рубля, евро — до 106,89 рубля