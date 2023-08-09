https://ria.ru/20230809/kupyansk-1888982289.html

Марочко рассказал о найденных под Купянском свежих захоронениях

Марочко рассказал о найденных под Купянском свежих захоронениях - РИА Новости, 09.08.2023

Марочко рассказал о найденных под Купянском свежих захоронениях

Местные жители обнаружили свежие захоронения неизвестных лиц в районе села Синьковка в Харьковской области, на части стихийных могил присутствует украинская... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:38

2023-08-09T08:38

2023-08-09T08:38

специальная военная операция на украине

происшествия

харьковская область

андрей марочко

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Местные жители обнаружили свежие захоронения неизвестных лиц в районе села Синьковка в Харьковской области, на части стихийных могил присутствует украинская символика, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале. Село Синьковка находится на данный момент под контролем украинской армии, а его окрестности являются зоной активных боевых действий. Восьмого августа министерство обороны РФ заявило, что в районах сел Синьковки и Новоселовского (ЛНР) ВС РФ успешно отразили девять атак и контратак Украины в ходе активной обороны. "На Купянском направлении отмечены очередные стихийные захоронения. В районе Синьковки, на относительном удалении от населенного пункта, гражданским населением случайно обнаружены места погребения без идентификации тел. Могилы свежие, сделаны при помощи инженерной техники. На некоторых насыпях есть украинская символика", - сообщил агентству Марочко.

https://ria.ru/20230807/polozhenie-1888633586.html

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, харьковская область, андрей марочко, луганская народная республика