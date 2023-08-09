https://ria.ru/20230809/kupyansk-1888982289.html
Марочко рассказал о найденных под Купянском свежих захоронениях
Марочко рассказал о найденных под Купянском свежих захоронениях - РИА Новости, 09.08.2023
Марочко рассказал о найденных под Купянском свежих захоронениях
Местные жители обнаружили свежие захоронения неизвестных лиц в районе села Синьковка в Харьковской области, на части стихийных могил присутствует украинская... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T08:38
2023-08-09T08:38
2023-08-09T08:38
специальная военная операция на украине
происшествия
харьковская область
андрей марочко
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Местные жители обнаружили свежие захоронения неизвестных лиц в районе села Синьковка в Харьковской области, на части стихийных могил присутствует украинская символика, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале. Село Синьковка находится на данный момент под контролем украинской армии, а его окрестности являются зоной активных боевых действий. Восьмого августа министерство обороны РФ заявило, что в районах сел Синьковки и Новоселовского (ЛНР) ВС РФ успешно отразили девять атак и контратак Украины в ходе активной обороны. "На Купянском направлении отмечены очередные стихийные захоронения. В районе Синьковки, на относительном удалении от населенного пункта, гражданским населением случайно обнаружены места погребения без идентификации тел. Могилы свежие, сделаны при помощи инженерной техники. На некоторых насыпях есть украинская символика", - сообщил агентству Марочко.
https://ria.ru/20230807/polozhenie-1888633586.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, харьковская область, андрей марочко, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Харьковская область, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика
Марочко рассказал о найденных под Купянском свежих захоронениях
Военный эксперт Марочко: жители нашли под Синьковкой свежие могилы с украинской символикой