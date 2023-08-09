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Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос - РИА Новости, 09.08.2023
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17:49 09.08.2023 (обновлено: 17:55 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/kosmos-1889134964.html
Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос
Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос - РИА Новости, 09.08.2023
Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос
Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), им предстоит переместить с... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:49
2023-08-09T17:55
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), им предстоит переместить с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" переносное рабочее место и протестировать его, трансляция выхода идёт на сайте "Роскосмоса".Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 17.45 мск. Сначала космонавты направятся к модулю "Рассвет", на котором сейчас установлено рабочее место, где подготовят его к переносу с помощью манипулятора ERA. Управлять манипулятором будет россиянин Андрей Федяев, который в этот момент будет находиться внутри станции.Прокопьев и Петелин будут наблюдать за перемещением, после чего смонтируют на "Рассвете" дополнительные экраны противометеороидной защиты. Они установят их на те места, где раньше стояли дополнительный радиационный теплообменник и шлюзовая камера (которые ранее также были перенесены на модуль "Наука" для проведения в будущем экспериментов).На "Науке" космонавты соберут рабочее место с его адаптером, а также проверят работоспособность всей конструкции. Прокопьев залезет на универсальное рабочее место, закрепится на нём и "покатается" под управлением Федяева, который будет перемещать место с помощью ERA. После пробной "поездки" рабочее место поставят на хранение на пассивном устройстве фиксации УФП-1 на модуле "Наука". По расчётам специалистов, длительность выхода должна составить 6 часов 45 минут.Прокопьев с Петелиным выполнят уже шестой совместный выход в открытый космос за свой полёт, начавшийся 21 сентября 2022 года. В ходе предыдущего полёта Прокопьев уже два раза работал за бортом станции.
https://ria.ru/20230530/rekord-1874955013.html
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космос - риа наука, роскосмос
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Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос для установки рабочего места на модуле "Наука"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКосмонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), им предстоит переместить с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" переносное рабочее место и протестировать его, трансляция выхода идёт на сайте "Роскосмоса".
Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 17.45 мск. Сначала космонавты направятся к модулю "Рассвет", на котором сейчас установлено рабочее место, где подготовят его к переносу с помощью манипулятора ERA. Управлять манипулятором будет россиянин Андрей Федяев, который в этот момент будет находиться внутри станции.
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Прокопьев и Петелин будут наблюдать за перемещением, после чего смонтируют на "Рассвете" дополнительные экраны противометеороидной защиты. Они установят их на те места, где раньше стояли дополнительный радиационный теплообменник и шлюзовая камера (которые ранее также были перенесены на модуль "Наука" для проведения в будущем экспериментов).
На "Науке" космонавты соберут рабочее место с его адаптером, а также проверят работоспособность всей конструкции. Прокопьев залезет на универсальное рабочее место, закрепится на нём и "покатается" под управлением Федяева, который будет перемещать место с помощью ERA. После пробной "поездки" рабочее место поставят на хранение на пассивном устройстве фиксации УФП-1 на модуле "Наука". По расчётам специалистов, длительность выхода должна составить 6 часов 45 минут.
Прокопьев с Петелиным выполнят уже шестой совместный выход в открытый космос за свой полёт, начавшийся 21 сентября 2022 года. В ходе предыдущего полёта Прокопьев уже два раза работал за бортом станции.
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