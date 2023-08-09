https://ria.ru/20230809/kosmos-1889134964.html

Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос - РИА Новости, 09.08.2023

Космонавты Прокопьев и Петелин вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), им предстоит переместить с... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:49

2023-08-09T17:49

2023-08-09T17:55

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), им предстоит переместить с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" переносное рабочее место и протестировать его, трансляция выхода идёт на сайте "Роскосмоса".Выходной люк модуля "Поиск" был открыт в 17.45 мск. Сначала космонавты направятся к модулю "Рассвет", на котором сейчас установлено рабочее место, где подготовят его к переносу с помощью манипулятора ERA. Управлять манипулятором будет россиянин Андрей Федяев, который в этот момент будет находиться внутри станции.Прокопьев и Петелин будут наблюдать за перемещением, после чего смонтируют на "Рассвете" дополнительные экраны противометеороидной защиты. Они установят их на те места, где раньше стояли дополнительный радиационный теплообменник и шлюзовая камера (которые ранее также были перенесены на модуль "Наука" для проведения в будущем экспериментов).На "Науке" космонавты соберут рабочее место с его адаптером, а также проверят работоспособность всей конструкции. Прокопьев залезет на универсальное рабочее место, закрепится на нём и "покатается" под управлением Федяева, который будет перемещать место с помощью ERA. После пробной "поездки" рабочее место поставят на хранение на пассивном устройстве фиксации УФП-1 на модуле "Наука". По расчётам специалистов, длительность выхода должна составить 6 часов 45 минут.Прокопьев с Петелиным выполнят уже шестой совместный выход в открытый космос за свой полёт, начавшийся 21 сентября 2022 года. В ходе предыдущего полёта Прокопьев уже два раза работал за бортом станции.

https://ria.ru/20230530/rekord-1874955013.html

https://ria.ru/20230529/kosmos-1874891210.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос