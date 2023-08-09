https://ria.ru/20230809/kompaniya-1889056784.html

Фирма-арендатор взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде признана банкротом

Фирма-арендатор взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде признана банкротом - РИА Новости, 09.08.2023

Фирма-арендатор взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде признана банкротом

Компания "Пиро-Росс", арендовавшая взорвавшийся в Сергиевом Посаде склад пиротехники, с апреля текущего года признана банкротом, в отношении нее ведется... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:27

2023-08-09T13:27

2023-08-09T13:27

происшествия

московская область (подмосковье)

сергей пахомов

госдума рф

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Компания "Пиро-Росс", арендовавшая взорвавшийся в Сергиевом Посаде склад пиротехники, с апреля текущего года признана банкротом, в отношении нее ведется исполнительное производство, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Причиной банкротства стала задолженность по налогам, сборам и штрафам. Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов, в нарушении технологических процессов. ОАО "Пиро-Росс" было зарегистрировано в Сергиевом Посаде в 1994 году, основной вид ее деятельности – зрелищно-развлекательная и прочая, в число прочих видов входит производство взрывчатых веществ. Компания имеет пять лицензий, в том числе на разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов и пиротехнических изделий. По данным БИР-аналитик, размер уставного капитала ОАО "Пиро-Росс" составляет 0 рублей. Компания относится к средним предприятиям и применяет общий режим налогообложения. Количество сотрудников, официально работающих в компании, - 189. Последние данные о размере выручки относятся к 2021 году, когда она составила 120,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889055610.html

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Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье), сергей пахомов, госдума рф, взрыв на складе в сергиевом посаде