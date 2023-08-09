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Фирма-арендатор взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде признана банкротом - РИА Новости, 09.08.2023
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13:27 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/kompaniya-1889056784.html
Фирма-арендатор взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде признана банкротом
Фирма-арендатор взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде признана банкротом - РИА Новости, 09.08.2023
Фирма-арендатор взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде признана банкротом
Компания "Пиро-Росс", арендовавшая взорвавшийся в Сергиевом Посаде склад пиротехники, с апреля текущего года признана банкротом, в отношении нее ведется... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:27
2023-08-09T13:27
происшествия
московская область (подмосковье)
сергей пахомов
госдума рф
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Компания "Пиро-Росс", арендовавшая взорвавшийся в Сергиевом Посаде склад пиротехники, с апреля текущего года признана банкротом, в отношении нее ведется исполнительное производство, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Причиной банкротства стала задолженность по налогам, сборам и штрафам. Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов, в нарушении технологических процессов. ОАО "Пиро-Росс" было зарегистрировано в Сергиевом Посаде в 1994 году, основной вид ее деятельности – зрелищно-развлекательная и прочая, в число прочих видов входит производство взрывчатых веществ. Компания имеет пять лицензий, в том числе на разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов и пиротехнических изделий. По данным БИР-аналитик, размер уставного капитала ОАО "Пиро-Росс" составляет 0 рублей. Компания относится к средним предприятиям и применяет общий режим налогообложения. Количество сотрудников, официально работающих в компании, - 189. Последние данные о размере выручки относятся к 2021 году, когда она составила 120,7 миллиона рублей.
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происшествия, московская область (подмосковье), сергей пахомов, госдума рф, взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергей Пахомов, Госдума РФ, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
Фирма-арендатор взорвавшегося склада в Сергиевом Посаде признана банкротом

Компания-арендатор взорвавшегося склада пиротехники в Сергиевом Посаде признана банкротом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Компания "Пиро-Росс", арендовавшая взорвавшийся в Сергиевом Посаде склад пиротехники, с апреля текущего года признана банкротом, в отношении нее ведется исполнительное производство, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Причиной банкротства стала задолженность по налогам, сборам и штрафам.
Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов, в нарушении технологических процессов.
ОАО "Пиро-Росс" было зарегистрировано в Сергиевом Посаде в 1994 году, основной вид ее деятельности – зрелищно-развлекательная и прочая, в число прочих видов входит производство взрывчатых веществ. Компания имеет пять лицензий, в том числе на разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов и пиротехнических изделий.
По данным БИР-аналитик, размер уставного капитала ОАО "Пиро-Росс" составляет 0 рублей. Компания относится к средним предприятиям и применяет общий режим налогообложения. Количество сотрудников, официально работающих в компании, - 189.
Последние данные о размере выручки относятся к 2021 году, когда она составила 120,7 миллиона рублей.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Сергей ПахомовГосдума РФВзрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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