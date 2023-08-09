https://ria.ru/20230809/khabarovsk-1889055952.html

Завершились проектные работы хабаровского "Дальневосточного автокластера"

Завершились проектные работы хабаровского "Дальневосточного автокластера" - РИА Новости, 09.08.2023

Завершились проектные работы хабаровского "Дальневосточного автокластера"

Завершен проект Дальневосточного автокластера в Хабаровском крае, который поддержала государственная корпорация ВЭБ.РФ, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:25

2023-08-09T13:25

2023-08-09T13:25

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

дальний восток

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ХАБАРОВСК, 9 авг - РИА Новости. Завершен проект Дальневосточного автокластера в Хабаровском крае, который поддержала государственная корпорация ВЭБ.РФ, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в Telegram-канале. Строительство комплекса по производству автобусов и другого пассажирского транспорта глава региона обсудил в среду с инвестором проекта "Строительство комплекса по производству пассажирских транспортных средств" ООО "Дальневосточный автокластер", ставшим резидентом ТОР "Хабаровск", Алексеем Бакулиным. Еще в феврале губернатор договорился с потенциальным инвестором о запуске серийного производства автобусов. "Определены площади для предприятия, завершены проектно-изыскательские работы. К нашей амбициозной инициативе подключилась госкорпорация ВЭБ.РФ. Дальневосточный автокластер нам важен, чтобы обеспечить наших жителей современным и безопасным транспортом", - написал Дегтярев. Он отметил, что параллельно с текущими задачами реализации проекта решаются вопросы стратегического характера: соблюдение "зеленой" повестки и формирование долгосрочного спроса на автобусную продукцию, а также поиск партнеров. Заинтересованность в сотрудничестве уже проявляют азиатские компании-поставщики комплектующих. В ходе обсуждения стороны отметили, что создание на Дальнем Востоке кластера по выпуску современных автобусов с высокими экологическими стандартами позволит сформировать новую отрасль специализации в Хабаровском крае и обеспечить техникой регионы ДФО. "Президент России Владимир Владимирович Путин поручил разработать мастер-планы развития городов Дальневосточного федерального округа, среди которых три города Хабаровского края. Отдельной строкой для столицы региона и нашей инженерной столицы - Комсомольска-на-Амуре – прописано обновление транспортной инфраструктуры. И здесь мы будем опираться в том числе на мощности будущего завода", - заключил глава региона. По словам губернатора, правительство Хабаровского края высоко ценит участие ВЭБ.РФ в развитии территории. Благодаря корпорации в регионе реализуются масштабные проекты, направленные на развитие транспортной, горнодобывающей, социальной сфер.

https://ria.ru/20230805/khabarovsk-1888311266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

хабаровский край, михаил дегтярев, дальний восток