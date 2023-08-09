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В Иране казнили пятерых обвиняемых в изнасиловании - РИА Новости, 09.08.2023
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15:08 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/kazn-1889087279.html
В Иране казнили пятерых обвиняемых в изнасиловании
В Иране казнили пятерых обвиняемых в изнасиловании - РИА Новости, 09.08.2023
В Иране казнили пятерых обвиняемых в изнасиловании
Суд в Иране приговорил к казни пятерых мужчин из-за изнасилования иранки, смертный приговор был приведен в исполнение в среду, заявил агентству Tasnim прокурор... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:08
2023-08-09T15:08
в мире
иран
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Суд в Иране приговорил к казни пятерых мужчин из-за изнасилования иранки, смертный приговор был приведен в исполнение в среду, заявил агентству Tasnim прокурор города Маранд Зия Мехр. "Еще в мае 2022 года в городскую прокуратуру Маранда обратилась молодая дама, заявив, что ее похитили пять неизвестных мужчин и увезли в горы (в окрестности города), где группа похитителей ее изнасиловали", - приводит агентство Tasnim слова Мехра. Отмечается, что через четыре дня после совершения преступления группа подозреваемых была арестована местной полицией. По словам прокурора, обвиняемые признали свою вину сразу. "В уголовном городском суде все пятеро подсудимых были приговорены к смертной казни по обвинению в изнасиловании, смертный приговор был приведен в исполнение сегодня (в среду - ред.) после того, как приговор этим людям был подтвержден в Верховном суде", - заключил иранский прокурор.
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране казнили пятерых обвиняемых в изнасиловании

В Иране пятерых мужчин казнили по обвинению в изнасиловании

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Суд в Иране приговорил к казни пятерых мужчин из-за изнасилования иранки, смертный приговор был приведен в исполнение в среду, заявил агентству Tasnim прокурор города Маранд Зия Мехр.
"Еще в мае 2022 года в городскую прокуратуру Маранда обратилась молодая дама, заявив, что ее похитили пять неизвестных мужчин и увезли в горы (в окрестности города), где группа похитителей ее изнасиловали", - приводит агентство Tasnim слова Мехра.
Отмечается, что через четыре дня после совершения преступления группа подозреваемых была арестована местной полицией. По словам прокурора, обвиняемые признали свою вину сразу.
"В уголовном городском суде все пятеро подсудимых были приговорены к смертной казни по обвинению в изнасиловании, смертный приговор был приведен в исполнение сегодня (в среду - ред.) после того, как приговор этим людям был подтвержден в Верховном суде", - заключил иранский прокурор.
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