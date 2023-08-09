https://ria.ru/20230809/italiya-1888994950.html

Пизанская башня в Италии празднует юбилей

Пизанская башня в Италии празднует юбилей - РИА Новости, 09.08.2023

Пизанская башня в Италии празднует юбилей

Пизанская башня, первый камень которой был заложен ровно 850 лет назад, продолжает выпрямляться на несколько десятых миллиметра в год, заявила РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:32

2023-08-09T13:32

2023-08-09T13:32

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РИМ, 9 авг – РИА Новоcти. Пизанская башня, первый камень которой был заложен ровно 850 лет назад, продолжает выпрямляться на несколько десятых миллиметра в год, заявила РИА Новости представитель комплекса памятников на центральной пизанской площади Чудес Матильде Меуччи. "Пизанская башня пребывает в отличном состоянии, она продолжает набирать сантиметры, за ней следят как с земли, так и со спутников. В год этот процесс составляет несколько десятых миллиметра", – сказала собеседница агентства. День закладки первого камня башни в Пизе отметят колокольным звоном ровно в полдень и вечерней иллюминацией. Тем же вечером на площади состоится концерт под открытым небом иранского пианиста Рамина Бахрами. Мероприятия по случаю основания памятника продлятся весь год и будут включать семинары, выставки и музыкальные представления. В 1990 году башню впервые закрыли для туристов из-за опасений, что она может упасть. С этого времени начались работы по укреплению фундамента и установке противовесов. В 2001 году один из символов Италии снова открылся для туристов. По словам Меуччи, благодаря стабилизации отклонение от центральной оси сократилось в сумме на 46 сантиметров. Юбилей и возвращение туристов сделали башню даже более популярной достопримечательностью, чем до пандемии, заявила Меуччи. "Доступ туристов ограничен ее размерами, но за 2022 год на нее поднялись 520 тысяч человек. Поток полностью восстановился", – сказала представитель комплекса. Башня, которая является колокольней в составе архитектурного ансамбля, после закладки камня была полностью готова лишь спустя два столетия – в 1370 году. Исследователи до сих пор спорят, откуда взялся ее знаменитый наклон. Самой правдоподобной версией считается сочетание маленького трехметрового фундамента и слабых грунтов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, италия, пиза