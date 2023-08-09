https://ria.ru/20230809/investitsii-1889182533.html

США ограничат инвестиции в китайские высокотехнологические компании

США ограничат инвестиции в китайские высокотехнологические компании - РИА Новости, 09.08.2023

США ограничат инвестиции в китайские высокотехнологические компании

Власти США ограничат возможности инвестирования в китайские компании, связанные с высокотехнологическим и военным сектором, соответствующий указ подпишет в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T23:55

2023-08-09T23:55

2023-08-09T23:56

технологии

сша

китай

джо байден

джаннет йеллен

мао нин

экономика

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Власти США ограничат возможности инвестирования в китайские компании, связанные с высокотехнологическим и военным сектором, соответствующий указ подпишет в среду президент США Джо Байден, сообщил на брифинге в среду высокопоставленный представитель администрации. "Это решение, принятое в соответствии с интересами национальной безопасности, а не экономикой", - сказал представитель администрации США, анонсируя новую ограничительную меру. Он пояснил, что новый президентский указ предписывает министерству финансов и торговли контролировать инвестиции в ряд секторов китайской экономики, в частности в связанные с микроэлектроникой, информационными технологиями и некоторыми системами искусственного интеллекта. Он заверил, что США намерены обеспечить наиболее возможную прозрачность в реализации новых ограничительных мер, действие которых будет осуществляться постепенно. "Это первый этап, и его полное действие начнется по окончании этого процесса", - сказал высокопоставленный представитель, добавив, что президентский указ предусматривает конкретные меры, которые в ближайшее время будут вынесены на публичное обсуждение и будут дорабатываться. Он также сообщил, что инициатива обсуждалась не только с партнерами и союзниками, но в том числе и с Пекином. Как сообщили в администрации, ограничения инвестиций коснутся компаний, занятых в разработке и производстве полупроводников, искусственного интеллекта, применяемого в военной сфере. Как заявили в администрации, новые меры "не дадут применять американский капитал для модернизации чужой армии и создания угрозы национальной безопасности США". "Китаю, очевидно, не нужны наши деньги, им нужна наши ноу-хау", - указал в связи с новыми ограничениями представитель администрации. Ранее в среду американские СМИ сообщили о планах США ограничить инвестиции в китайские компании, которые получают по меньшей мере половину своей прибыли от передовых технологических отраслей, таких как квантовые вычисления, полупроводники и искусственный интеллект (ИИ). По информации источников, на полную имплементацию новых правил может понадобиться около года. Ранее в интервью Bloomberg Television министр финансов США Джаннет Йеллен подчеркивала, что предстоящие ограничения будут "узконаправленными". По ее мнению, это не окажет "фундаментального влияния на инвестиционный климат в Китае". Йеллен заявляла в мае, что администрация Байдена обсуждает ограничения на внешние инвестиции в Китай, которые могут быть направлены на технологии, угрожающие национальной безопасности США. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в свою очередь заявляла, что Китай выступает против политизации Вашингтоном экономических, торговых и технологических вопросов и надеется, что США не будут препятствовать экономическому развитию страны.

https://ria.ru/20230614/konfrontatsiya-1878004279.html

https://ria.ru/20230803/razryv-1887887581.html

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технологии, сша, китай, джо байден, джаннет йеллен, мао нин, экономика