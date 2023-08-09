https://ria.ru/20230809/interes-1889068886.html

Ракова: у молодых ученых вырос интерес к премии правительства Москвы

Ракова: у молодых ученых вырос интерес к премии правительства Москвы - РИА Новости, 09.08.2023

Ракова: у молодых ученых вырос интерес к премии правительства Москвы

Популярность премии правительства Москвы молодым ученым выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, самыми популярными стали номинации, связанные с медициной,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:04

2023-08-09T14:04

2023-08-09T14:04

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Популярность премии правительства Москвы молодым ученым выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, самыми популярными стали номинации, связанные с медициной, промышленными технологиями и новыми материалами, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."Десять лет назад мы учредили премию правительства Москвы молодым ученым для поддержки наших исследователей. С каждым годом интерес к ней растет. В этом году на соискание премии столичные молодые ученые подали почти 1,3 тысячи заявок, что на 15% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали номинации, связанные с медициной, промышленными технологиями и новыми материалами. Мы надеемся, что наша премия поможет молодым ученым в их работе и поднимет ее на качественно новый уровень", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что премии присуждаются молодым ученым за достижение выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, повышающих эффективность деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы. Лауреатам будет присуждено 50 премий по два миллиона рублей каждая.Сообщается, что итоги конкурса будут подведены в январе 2024 года комиссией по присуждению премий правительства Москвы молодым ученым. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в феврале 2024 года.

https://ria.ru/20230802/moskva-1887834910.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, анастасия ракова