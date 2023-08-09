Рейтинг@Mail.ru
Ракова: у молодых ученых вырос интерес к премии правительства Москвы - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/interes-1889068886.html
Ракова: у молодых ученых вырос интерес к премии правительства Москвы
Ракова: у молодых ученых вырос интерес к премии правительства Москвы - РИА Новости, 09.08.2023
Ракова: у молодых ученых вырос интерес к премии правительства Москвы
Популярность премии правительства Москвы молодым ученым выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, самыми популярными стали номинации, связанные с медициной,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:04
2023-08-09T14:04
москва
анастасия ракова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871870615_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4bb2b25711caf07b31d36a1273399960.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Популярность премии правительства Москвы молодым ученым выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, самыми популярными стали номинации, связанные с медициной, промышленными технологиями и новыми материалами, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы."Десять лет назад мы учредили премию правительства Москвы молодым ученым для поддержки наших исследователей. С каждым годом интерес к ней растет. В этом году на соискание премии столичные молодые ученые подали почти 1,3 тысячи заявок, что на 15% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали номинации, связанные с медициной, промышленными технологиями и новыми материалами. Мы надеемся, что наша премия поможет молодым ученым в их работе и поднимет ее на качественно новый уровень", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что премии присуждаются молодым ученым за достижение выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, повышающих эффективность деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы. Лауреатам будет присуждено 50 премий по два миллиона рублей каждая.Сообщается, что итоги конкурса будут подведены в январе 2024 года комиссией по присуждению премий правительства Москвы молодым ученым. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в феврале 2024 года.
https://ria.ru/20230802/moskva-1887834910.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871870615_86:0:1086:750_1920x0_80_0_0_a90c065cc4d8d3e4e9515f5fa8f2c046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анастасия ракова
Москва, Анастасия Ракова

Ракова: у молодых ученых вырос интерес к премии правительства Москвы

© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития МосквыЗаммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : пресс-служба Комплекса социального развития Москвы
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Популярность премии правительства Москвы молодым ученым выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, самыми популярными стали номинации, связанные с медициной, промышленными технологиями и новыми материалами, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Десять лет назад мы учредили премию правительства Москвы молодым ученым для поддержки наших исследователей. С каждым годом интерес к ней растет. В этом году на соискание премии столичные молодые ученые подали почти 1,3 тысячи заявок, что на 15% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными стали номинации, связанные с медициной, промышленными технологиями и новыми материалами. Мы надеемся, что наша премия поможет молодым ученым в их работе и поднимет ее на качественно новый уровень", - цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Отмечается, что премии присуждаются молодым ученым за достижение выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, повышающих эффективность деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере Москвы. Лауреатам будет присуждено 50 премий по два миллиона рублей каждая.
Сообщается, что итоги конкурса будут подведены в январе 2024 года комиссией по присуждению премий правительства Москвы молодым ученым. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в феврале 2024 года.
Анастасия Ракова рассказала о формировании в Москве здорового города - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Анастасия Ракова рассказала о формировании в Москве здорового города
2 августа, 17:39
 
МоскваАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала